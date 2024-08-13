Тревога может вызывать множество различных симптомов - это может повлиять на то, как вы себя чувствуете физически, морально и на то, как вы себя ведете.

Не всегда легко распознать, когда тревога является причиной того, что вы чувствуете или действуете по-другому.

Тревожные расстройства могут повлиять на способность человека работать, учиться и участвовать в других видах деятельности.

Как снизить тревожность?

Не пытайтесь сделать все сразу – ставьте небольшие цели, которых вы легко достигнете.

Также не сосредотачивайтесь на вещах, которые вы не можете изменить – сосредоточьте свое время и энергию на том, чтобы помочь себе почувствовать себя лучше.

Не избегайте ситуаций, вызывающих у вас тревогу – старайтесь постепенно увеличивать время, проводимое в тревожных ситуациях, чтобы постепенно уменьшить тревогу.

Постарайтесь не говорить себе, что вы одиноки; большинство людей испытывают тревогу или страх в какой-то момент своей жизни.

Старайтесь не употреблять алкоголь, сигареты, азартные игры или наркотики для снятия тревоги, поскольку все это может способствовать ухудшению психического здоровья.

Что поможет избавиться от тревожности?

Используйте успокаивающие дыхательные упражнения

физические упражнения – такие занятия, как бег, ходьба, плавание и йога, помогут вам расслабиться.

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соблюдайте здоровую диету и регулярно питайтесь, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии.

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