Не всегда легко распознать, когда тревога является причиной того, что вы чувствуете или действуете по-другому.

Тревожные расстройства могут повлиять на способность человека работать, учиться и участвовать в других видах деятельности.

Как снизить тревожность?

Не пытайтесь сделать все сразу – ставьте небольшие цели, которых вы легко достигнете.

Также не сосредотачивайтесь на вещах, которые вы не можете изменить – сосредоточьте свое время и энергию на том, чтобы помочь себе почувствовать себя лучше.

Не избегайте ситуаций, вызывающих у вас тревогу – старайтесь постепенно увеличивать время, проводимое в тревожных ситуациях, чтобы постепенно уменьшить тревогу.

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Постарайтесь не говорить себе, что вы одиноки; большинство людей испытывают тревогу или страх в какой-то момент своей жизни.

Старайтесь не употреблять алкоголь, сигареты, азартные игры или наркотики для снятия тревоги, поскольку все это может способствовать ухудшению психического здоровья.

Что поможет избавиться от тревожности?

  • Используйте успокаивающие дыхательные упражнения
  • физические упражнения – такие занятия, как бег, ходьба, плавание и йога, помогут вам расслабиться.
  • узнайте, как заснуть , если вам трудно заснуть
  • соблюдайте здоровую диету и регулярно питайтесь, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии.

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