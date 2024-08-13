Не всегда легко распознать, когда тревога является причиной того, что вы чувствуете или действуете по-другому.
Тревожные расстройства могут повлиять на способность человека работать, учиться и участвовать в других видах деятельности.
Как снизить тревожность?
Не пытайтесь сделать все сразу – ставьте небольшие цели, которых вы легко достигнете.
Также не сосредотачивайтесь на вещах, которые вы не можете изменить – сосредоточьте свое время и энергию на том, чтобы помочь себе почувствовать себя лучше.
Не избегайте ситуаций, вызывающих у вас тревогу – старайтесь постепенно увеличивать время, проводимое в тревожных ситуациях, чтобы постепенно уменьшить тревогу.
Постарайтесь не говорить себе, что вы одиноки; большинство людей испытывают тревогу или страх в какой-то момент своей жизни.
Старайтесь не употреблять алкоголь, сигареты, азартные игры или наркотики для снятия тревоги, поскольку все это может способствовать ухудшению психического здоровья.
Что поможет избавиться от тревожности?
- Используйте успокаивающие дыхательные упражнения
- физические упражнения – такие занятия, как бег, ходьба, плавание и йога, помогут вам расслабиться.
- узнайте, как заснуть , если вам трудно заснуть
- соблюдайте здоровую диету и регулярно питайтесь, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии.
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