Украинцы все чаще продают свои банковские карты мошенникам и лицам, занимающимся отмыванием средств. Если раньше таких случаев фиксировали всего несколько тысяч в год, то сейчас их количество по данным НБУ возросло до десятков тысяч.

Чтобы предотвратить эти схемы, НБУ предлагает ввести лимиты. Согласно новым правилам, украинцы смогут совершать до 30 переводов в месяц на сумму до 100 тысяч гривен.

В общей сложности речь идет о десятках тысяч счетов. К примеру, один из крупнейших банков-эмитентов обнаружил более 12 тысяч клиентов-"дропов" (представителей социально незащищенных слоев населения, пенсионеров, студентов с низким или средним уровнем ожидаемых поступлений на счета) только за период с октября 2023 года по апрель 2024 года, отмечает НБУ в своем разъяснении.

В прошлом году объемы переводов P2P (с карты на карту) выросли с 210 миллиардов гривен в январе до 247 миллиардов в декабре. Это превышает объемы покупок и обналичивания с помощью платежных карт.

Национальный банк Украины предложил новые лимиты для банковских транзакций:

До 30 транзакций в месяц в одном банке

До 100 тысяч гривен в месяц в одном банке

В настоящее время началось обсуждение этих предложений, и конечный вариант лимитов может измениться. По предварительным оценкам, ограничения в 30 сделок в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков, а лимит по сумме в 100 тысяч гривен не повлияет на 95% клиентов.

Источник: OBOZ.UA

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