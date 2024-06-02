Такой рецепт вы могли еще не знать, но его точно следует опробовать и приготовить такой львовский сырник дома.

Наслаждайтесь нежным вкусом необычного сырника вместе с чайными бомбочками или любимым горячим напитком, чтобы сделать ваш день еще лучше, рассказывает автор блога «Mariiam_foodblog».

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 900 г

Сметана – 100 г

Сахар – 150 г

Ванильный сахар – 10 г

Яйца – 4 больших

Сливочное масло – 100 г

Манная крупа – 40 г

Крахмал – 20 г

Изюм – 125 г

Цедра лимона

Для глазури:

Молочный шоколад – 2 плитки

Масло – 10 мл

Приготовление:

В миске соедините кисломолочный творог, сахар и яйца. Взбейте массу погружным блендером до однородной и гладкой консистенции. Добавьте мягкое сливочное масло, сметану, манную крупу и крахмал. Снова хорошо взбейте массу блендером, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались.

Добавьте изюм и натертую цедру лимона в творожную массу. Аккуратно перемешайте ложкой или лопаткой, чтобы распределить изюм и цедру по всей массе. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Выложите творожную массу в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом или выстланную пергаментной бумагой. Выпекайте творожник в разогретой духовке в течение 50 минут. Проверьте готовность деревянной палочкой – она должна выходить сухой из центра творожника.

Растопите молочный шоколад на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Добавьте масло в растопленный шоколад и хорошо перемешайте до получения гладкой и блестящей массы.

Достаньте готовый творожник из духовки и дайте ему полностью остыть. Нанесите растопленный шоколад на поверхность творожника, равномерно распределяя его по всей поверхности.

Оставьте глазурь застыть при комнатной температуре или в холодильнике.

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