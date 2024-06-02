Наслаждайтесь нежным вкусом необычного сырника вместе с чайными бомбочками или любимым горячим напитком, чтобы сделать ваш день еще лучше, рассказывает автор блога «Mariiam_foodblog».
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 900 г
- Сметана – 100 г
- Сахар – 150 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Яйца – 4 больших
- Сливочное масло – 100 г
- Манная крупа – 40 г
- Крахмал – 20 г
- Изюм – 125 г
- Цедра лимона
Для глазури:
- Молочный шоколад – 2 плитки
- Масло – 10 мл
Приготовление:
В миске соедините кисломолочный творог, сахар и яйца. Взбейте массу погружным блендером до однородной и гладкой консистенции. Добавьте мягкое сливочное масло, сметану, манную крупу и крахмал. Снова хорошо взбейте массу блендером, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались.
Добавьте изюм и натертую цедру лимона в творожную массу. Аккуратно перемешайте ложкой или лопаткой, чтобы распределить изюм и цедру по всей массе. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Выложите творожную массу в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом или выстланную пергаментной бумагой. Выпекайте творожник в разогретой духовке в течение 50 минут. Проверьте готовность деревянной палочкой – она должна выходить сухой из центра творожника.
Растопите молочный шоколад на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Добавьте масло в растопленный шоколад и хорошо перемешайте до получения гладкой и блестящей массы.
Достаньте готовый творожник из духовки и дайте ему полностью остыть. Нанесите растопленный шоколад на поверхность творожника, равномерно распределяя его по всей поверхности.
Оставьте глазурь застыть при комнатной температуре или в холодильнике.
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