Финалистка "Мастер Шеф - 12" Виктория Науменко показала простой рецепт куриных крылышек в хрустящей панировке, дешевле и вкуснее, чем в фастфуд-заведениях.
"Это очень легкое и вкусное блюдо, которое обожают дети", - подчеркнула "Мастер Шеф" Виктория Науменко.
Для приготовления куриных крылышек в хрустящей сырной панировке звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- куриные крылышки – 6-7 шт.
- паприка
- соль
- белый перец молотый
- хлопья чили
- масло
- охлажденная вода со льдом
- пшеничная мука
- сырная панировка
- растительное масло для жарки
Сначала "Мастер Шеф" Виктория Науменко зачищает куриные крылышки, удаляет самую тонкую часть, а оставшуюся разрезает на две части по суставу.
К крылышкам добавляем растительное масло, соль, перец, паприку, чили, хорошо перемешиваем и даем немного промариноваться.
В одну миску наливаем воду со льдом, в другую – насыпаем пшеничную муку, в третью – сырную панировку.
Далее "Мастер Шеф" Виктория Науменко делает двойную панировку: погружает крылышки в пшеничную муку, затем в ледяную воду, а в конце в сырную панировку. По словам шеф-повара, холодная вода – это маленький секрет, который придаст крыльям хрустящести.
Обжариваем крылышки в большом количестве разогретого растительного масла, чтобы они были хрустящими и золотистыми со всех сторон, и сразу подаем на стол вместе с любимым соусом.
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