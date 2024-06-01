Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Виктория Науменко поделилась простым секретом, благодаря которому крылышки будут максимально вкусными и хрустящими.

Финалистка "Мастер Шеф - 12" Виктория Науменко показала простой рецепт куриных крылышек в хрустящей панировке, дешевле и вкуснее, чем в фастфуд-заведениях.

"Это очень легкое и вкусное блюдо, которое обожают дети", - подчеркнула "Мастер Шеф" Виктория Науменко.

Для приготовления куриных крылышек в хрустящей сырной панировке звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

куриные крылышки – 6-7 шт.

паприка

соль

белый перец молотый

хлопья чили

масло

охлажденная вода со льдом

пшеничная мука

сырная панировка

растительное масло для жарки

Сначала "Мастер Шеф" Виктория Науменко зачищает куриные крылышки, удаляет самую тонкую часть, а оставшуюся разрезает на две части по суставу.

К крылышкам добавляем растительное масло, соль, перец, паприку, чили, хорошо перемешиваем и даем немного промариноваться.

В одну миску наливаем воду со льдом, в другую – насыпаем пшеничную муку, в третью – сырную панировку.

Далее "Мастер Шеф" Виктория Науменко делает двойную панировку: погружает крылышки в пшеничную муку, затем в ледяную воду, а в конце в сырную панировку. По словам шеф-повара, холодная вода – это маленький секрет, который придаст крыльям хрустящести.

Обжариваем крылышки в большом количестве разогретого растительного масла, чтобы они были хрустящими и золотистыми со всех сторон, и сразу подаем на стол вместе с любимым соусом.

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