Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусные и нежные сырники в маковом соусе.
"Ловите идею для воскресного завтрака. Любители мака точно оценят! Получаются очень вкусные, нежные сырники!", – советует кулинар.
Для приготовления сырников берем:
- творог – 400 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – по вкусу
- соль - щепотка
- мука – 2-3 ст.л.
Для сметанно-макового соуса нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мак - 30 г
- вода (кипяток) - 40 г
- сахар – 50-70 г
- сметана – 300 г
Мак сразу заливаем кипятком, а пока он замачивается, начинаем готовить сырники.
Творог, чтобы сырники имели идеальную нежную консистенцию, обязательно перетираем через сито или перебиваем блендером. К перетертому творогу добавляем яйцо, муку, соль, сахар и замешиваем тесто до однородности.
На припыленной мукой рабочей поверхности формируем сырники – для этого удобно использовать либо стакан, либо просто боковую сторону ножа.
На разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне жарим сырники до румяной корочки с обеих сторон.
К маку добавляем сахар и сметану, перемешиваем, ставим эту смесь на огонь и прогреваем до полного растворения сахара, не доводя до кипения.
Готовые сырники выкладываем в форму для запекания, заливаем маковым соусом, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут – и можно наслаждаться.
"В видео в карусели у меня двойная порция продуктов)", – добавила Татьяна Юшина.
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