Сырники – это очень простое в приготовление и вкусное блюдо, но если их дополнительно запечь со сметанно-маковым соусом, то получится нереальная вкуснятина.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусные и нежные сырники в маковом соусе.

"Ловите идею для воскресного завтрака. Любители мака точно оценят! Получаются очень вкусные, нежные сырники!", – советует кулинар.

Для приготовления сырников берем:

творог – 400 г

яйцо – 1 шт.

сахар – по вкусу

соль - щепотка

мука – 2-3 ст.л.

Для сметанно-макового соуса нам понадобятся следующие ингредиенты:

мак - 30 г

вода (кипяток) - 40 г

сахар – 50-70 г

сметана – 300 г

Мак сразу заливаем кипятком, а пока он замачивается, начинаем готовить сырники.

Творог, чтобы сырники имели идеальную нежную консистенцию, обязательно перетираем через сито или перебиваем блендером. К перетертому творогу добавляем яйцо, муку, соль, сахар и замешиваем тесто до однородности.

На припыленной мукой рабочей поверхности формируем сырники – для этого удобно использовать либо стакан, либо просто боковую сторону ножа.

На разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне жарим сырники до румяной корочки с обеих сторон.

К маку добавляем сахар и сметану, перемешиваем, ставим эту смесь на огонь и прогреваем до полного растворения сахара, не доводя до кипения.

Готовые сырники выкладываем в форму для запекания, заливаем маковым соусом, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут – и можно наслаждаться.

"В видео в карусели у меня двойная порция продуктов)", – добавила Татьяна Юшина.

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