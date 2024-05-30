В этот раз на своей странице в Instagram финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Виктория Науменко показала рецепт вкуснейших картофельных зраз.

Для картофельного теста на зразы звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

мука пшеничная – 100-150 г

картофель – 550 г

соль – по вкусу

сушеный укроп – 15 г

паприка – 5 г

куриное яйцо – 2 шт.

кориандр сушеный - 2 г

перец белый молотый - 2 г

Начинку можно брать любую, главное, чтобы она была уже готова, а не сырой фарш. "Мастер Шеф" Виктория Науменко решила приготовить зразы с зеленым чесноком – получилось очень оригинально и невероятно вкусно. Для такой начинки нам понадобятся:

зеленый молодой чеснок - 250 г

соль – по вкусу

сливочное масло – 25 г

масло подсолнечное - 25-30 мл

Картофель "Мастер Шеф" Виктория Науменко чистит, разрезает и отваривает до готовности. Сливаем воду, разминаем в пюре и оставляем охлаждаться.

К охлажденному пюре добавляем соль, сушеный укроп, паприку, кориандр и перец, яйцо, муку и перемешиваем до однородности. Готовое картофельное тесто делим на куски нужного размера.

Чтобы приготовить начинку, "Мастер Шеф" Виктория Науменко зачищает, промывает и обжаривает на подсолнечном масле около 10-15 минут, доводит до вкуса солью.

Формируем зразы, выкладывая внутрь начинку, обжариваем на разогретой сковороде с маслом до золотистости с обеих сторон и подаем со сметаной.

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