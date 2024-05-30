В этот раз на своей странице в Instagram финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Виктория Науменко показала рецепт вкуснейших картофельных зраз.
Для картофельного теста на зразы звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- мука пшеничная – 100-150 г
- картофель – 550 г
- соль – по вкусу
- сушеный укроп – 15 г
- паприка – 5 г
- куриное яйцо – 2 шт.
- кориандр сушеный - 2 г
- перец белый молотый - 2 г
Начинку можно брать любую, главное, чтобы она была уже готова, а не сырой фарш. "Мастер Шеф" Виктория Науменко решила приготовить зразы с зеленым чесноком – получилось очень оригинально и невероятно вкусно. Для такой начинки нам понадобятся:
- зеленый молодой чеснок - 250 г
- соль – по вкусу
- сливочное масло – 25 г
- масло подсолнечное - 25-30 мл
Картофель "Мастер Шеф" Виктория Науменко чистит, разрезает и отваривает до готовности. Сливаем воду, разминаем в пюре и оставляем охлаждаться.
К охлажденному пюре добавляем соль, сушеный укроп, паприку, кориандр и перец, яйцо, муку и перемешиваем до однородности. Готовое картофельное тесто делим на куски нужного размера.
Чтобы приготовить начинку, "Мастер Шеф" Виктория Науменко зачищает, промывает и обжаривает на подсолнечном масле около 10-15 минут, доводит до вкуса солью.
Формируем зразы, выкладывая внутрь начинку, обжариваем на разогретой сковороде с маслом до золотистости с обеих сторон и подаем со сметаной.
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