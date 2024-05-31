Иногда хочется к чаю чего-то сладкого и при этом не слишком насыщенного, без крема или сгущенки, поэтому такой пирог с вареньем идеально подойдет для перекуса.

Этот вкус пирога со сладкой начинкой знаком многим с детства, ведь именно такой десерт к чаю нам часто готовила раньше бабушка, рассказывает автор блога «Mariiam_foodblog».

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана

Маргарин сливочный – 200 г

Сода – 0,5 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1/3 стакана

Майонез – 1 ст.л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Густое варенье – 1 стакан

Пудинг – 1 упаковка (готового пудинга по инструкции)

Приготовление:

В миске смешайте муку и соду. В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром до однородности. Добавьте в яичную смесь майонез и лимонный сок, перемешайте. Постепенно добавляйте мучную смесь к яичной, вымешивая тесто.

Добавьте размягченный маргарин и замесите тесто до однородного состояния. Разделите тесто на две части: одну большую и одну меньшую. Заверните каждую часть теста в пленку.

Положите большую часть теста в холодильник, а меньшую часть – в морозильник на 1 час. Приготовьте пудинг согласно инструкции на упаковке и дайте ему остыть.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите большую часть охлажденного теста на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите его по дну формы.

Нанесите сверху слой густого варенья. Вылейте остывший пудинг на варенье и равномерно распределите. Достаньте меньшую часть теста из морозильника и натрите его на крупной терке прямо на пудинг.

Выпекайте пирог в разогретой духовке при 180 градусах до золотистого цвета, примерно 35-40 минут.

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