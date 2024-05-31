Этот вкус пирога со сладкой начинкой знаком многим с детства, ведь именно такой десерт к чаю нам часто готовила раньше бабушка, рассказывает автор блога «Mariiam_foodblog».
Ингредиенты:
- Мука – 3 стакана
- Маргарин сливочный – 200 г
- Сода – 0,5 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 1/3 стакана
- Майонез – 1 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Густое варенье – 1 стакан
- Пудинг – 1 упаковка (готового пудинга по инструкции)
Приготовление:
В миске смешайте муку и соду. В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром до однородности. Добавьте в яичную смесь майонез и лимонный сок, перемешайте. Постепенно добавляйте мучную смесь к яичной, вымешивая тесто.
Добавьте размягченный маргарин и замесите тесто до однородного состояния. Разделите тесто на две части: одну большую и одну меньшую. Заверните каждую часть теста в пленку.
Положите большую часть теста в холодильник, а меньшую часть – в морозильник на 1 час. Приготовьте пудинг согласно инструкции на упаковке и дайте ему остыть.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите большую часть охлажденного теста на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите его по дну формы.
Нанесите сверху слой густого варенья. Вылейте остывший пудинг на варенье и равномерно распределите. Достаньте меньшую часть теста из морозильника и натрите его на крупной терке прямо на пудинг.
Выпекайте пирог в разогретой духовке при 180 градусах до золотистого цвета, примерно 35-40 минут.
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