Идеальную итальянскую лазанью можно просто приготовить дома на ужин, используя этот рецепт, рассказывает автор блога «Mariiam_foodblog». По ее словам, с уже готовыми листами лазаньи приготовить блюдо будет еще легче.
Ингредиенты:
Для мясного соуса:
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт. (можно без моркови)
- Фарш (микс) – 700 г
- Томатный соус – 300 мл
- Специи по вкусу (перец, соль, сухой чеснок, прованские травы, хмели-сунели)
- Растительное масло для жарки
Для соуса бешамель:
- Сливочное масло – 70 г
- Мука – 3-4 ст. л.
- Молоко – 0.6 л
- Мускатный орех, соль, перец по вкусу
Приготовление:
Разогрейте растительное масло в сковороде. Нарежьте лук и обжарьте его до прозрачности. Натертую морковь добавьте к луку и тушите несколько минут. Добавьте фарш и обжаривайте его 4-5 минут, помешивая, чтобы разбить крупные куски.
Влейте томатный соус, добавьте специи по вкусу (перец, соль, сухой чеснок, прованские травы, хмели-сунели) и тушите еще 7 минут. Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне.
Добавьте муку и быстро перемешайте, чтобы не образовались комочки. Готовьте, помешивая, пару минут, чтобы мука прогрелась и стала золотистой. Влейте холодное молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком. Продолжайте мешать, пока соус не загустеет и не станет однородным.
Добавьте мускатный орех, соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 190 градусов. На дно формы для запекания выложите слой мясного соуса. Посыпьте тертым сыром.
Выложите слой соуса бешамель. Покройте листами лазаньи. Повторяйте слои в указанной последовательности (мясной соус, сыр, бешамель, листья лазаньи) до заполнения формы. Последним слоем должен быть соус бешамель.
Посыпьте верхний слой тертым сыром и творогом. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте примерно 30 минут, пока верх лазаньи не станет золотистым и сыр не расплавится.
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