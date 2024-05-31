Рецепт довольно прост, однако важно знать, как правильно подготовить тесто и сделать соус для пропитки листов.

Идеальную итальянскую лазанью можно просто приготовить дома на ужин, используя этот рецепт, рассказывает автор блога «Mariiam_foodblog». По ее словам, с уже готовыми листами лазаньи приготовить блюдо будет еще легче.

Ингредиенты:

Для мясного соуса:

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт. (можно без моркови)

Фарш (микс) – 700 г

Томатный соус – 300 мл

Специи по вкусу (перец, соль, сухой чеснок, прованские травы, хмели-сунели)

Растительное масло для жарки

Для соуса бешамель:

Сливочное масло – 70 г

Мука – 3-4 ст. л.

Молоко – 0.6 л

Мускатный орех, соль, перец по вкусу

Приготовление:

Разогрейте растительное масло в сковороде. Нарежьте лук и обжарьте его до прозрачности. Натертую морковь добавьте к луку и тушите несколько минут. Добавьте фарш и обжаривайте его 4-5 минут, помешивая, чтобы разбить крупные куски.

Влейте томатный соус, добавьте специи по вкусу (перец, соль, сухой чеснок, прованские травы, хмели-сунели) и тушите еще 7 минут. Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне.

Добавьте муку и быстро перемешайте, чтобы не образовались комочки. Готовьте, помешивая, пару минут, чтобы мука прогрелась и стала золотистой. Влейте холодное молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком. Продолжайте мешать, пока соус не загустеет и не станет однородным.

Добавьте мускатный орех, соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 190 градусов. На дно формы для запекания выложите слой мясного соуса. Посыпьте тертым сыром.

Выложите слой соуса бешамель. Покройте листами лазаньи. Повторяйте слои в указанной последовательности (мясной соус, сыр, бешамель, листья лазаньи) до заполнения формы. Последним слоем должен быть соус бешамель.

Посыпьте верхний слой тертым сыром и творогом. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте примерно 30 минут, пока верх лазаньи не станет золотистым и сыр не расплавится.

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