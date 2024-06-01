Если обычная творожная запеканка надоела, то можно заменить ее замечательным сезонным десертом – супервкусным и нежным пирогом с кисломолочным сыром и клубникой.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом творожного пирога с клубникой, который получается очень вкусным.

Для теста на форму диаметром 26 см нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 240 г

масло сливочное (мягкое) - 120 г

желток яичный – 1 шт.

сахарная пудра – 30 г

щепотка соли

Для начинки берем:

творог – 500 г

яйца – 2 шт.

сахар – 80 г

ваниль

клубника – 400 г + для декора, если будете украшать

сахар – 50 г

сок и цедра половинки лимона

крахмал кукурузный – 1 ст.л. (разводим его в небольшом количестве холодной воды)

Чтобы приготовить тесто, просто смешиваем муку, масло, желток, сахарную пудру и щепотку соли.

"Если Вам понадобится немного больше муки - добавьте, но не больше столовой ложки. Если тесто сухое, то ложку очень холодной воды. Я ничего не добавляла", - объяснила шеф-повар.

Готовое тесто, пока готовим начинку, прячем в холодильник.

Для клубничной начинки хорошо моем клубнику, удаляем хвостики, посыпаем сахаром, добавляем лимонный сок и провариваем 5-7 минут. В конце загущаем клубничную массу, добавляя разбавленный крахмал.

Для творожной начинки смешиваем творог, яйца, сахар и ваниль, перебиваем все блендром и в конце добавляем лимонную цедру.

Тесто раскатываем и выкладываем в форму, формируя бортики. На тесто выкладываем творожную начинку, а сверху клубничную. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут, чтобы тесто подрумянилось, а начинка немного дрожала. Даем пирогу остыть и по желанию украшаем свежей клубникой.

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