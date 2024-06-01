На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом творожного пирога с клубникой, который получается очень вкусным.
Для теста на форму диаметром 26 см нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 240 г
- масло сливочное (мягкое) - 120 г
- желток яичный – 1 шт.
- сахарная пудра – 30 г
- щепотка соли
Для начинки берем:
- творог – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 80 г
- ваниль
- клубника – 400 г + для декора, если будете украшать
- сахар – 50 г
- сок и цедра половинки лимона
- крахмал кукурузный – 1 ст.л. (разводим его в небольшом количестве холодной воды)
Чтобы приготовить тесто, просто смешиваем муку, масло, желток, сахарную пудру и щепотку соли.
"Если Вам понадобится немного больше муки - добавьте, но не больше столовой ложки. Если тесто сухое, то ложку очень холодной воды. Я ничего не добавляла", - объяснила шеф-повар.
Готовое тесто, пока готовим начинку, прячем в холодильник.
Для клубничной начинки хорошо моем клубнику, удаляем хвостики, посыпаем сахаром, добавляем лимонный сок и провариваем 5-7 минут. В конце загущаем клубничную массу, добавляя разбавленный крахмал.
Для творожной начинки смешиваем творог, яйца, сахар и ваниль, перебиваем все блендром и в конце добавляем лимонную цедру.
Тесто раскатываем и выкладываем в форму, формируя бортики. На тесто выкладываем творожную начинку, а сверху клубничную. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут, чтобы тесто подрумянилось, а начинка немного дрожала. Даем пирогу остыть и по желанию украшаем свежей клубникой.
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