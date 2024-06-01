В этот раз на своей странице в Instagram победительница "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина поделилась рецептом вкусной и легкой закуски, которая не навредит фигуре.

Звезда "Мастер Шеф" решила приготовить спринг-роллы – это очень просто, быстро и без лишних калорий, поэтому это идеальная закуска на лето.

Спринг-роллы готовятся из рисовой бумаги, которую можно приобрести в супермаркетах, а начинки и соусы можно выбирать по своему вкусу.

В этот раз для приготовления спринг-роллов звезда "Мастер Шеф" взяла следующие начинки:

огурец и морковь, нарезанные соломкой

красная капуста

редис

зелень (петрушка и мята)

авокадо

отварные креветки

крем-сыр

съедобные цветы

Также можно добавлять отварной рис или лапшу, разнообразные овощи, фрукты, зелень, рыбу или мясо.

Сначала "Мастер Шеф" Валерия Матрохина окунает рисовую бумагу в воду и сразу перекладывает на влажное полотенце, потому что к столу или тарелке бумага будет сильно липнуть.

На середину листа выкладываем любую начинку и заворачиваем роллы, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Чтобы роллы были ровными и одинакового размера, выкладываем на них примерно одинаковое количество начинки.

Для соуса "Мастер Шеф" Валерия Матрохина решила смешать арахисовую пасту, немного соевого соуса, унаги и рисового уксуса. Можно подавать спринг-роллы и без соуса, тогда закуска будет менее калорийной.

Чтобы готовые спринг-роллы не прилипали к тарелке, звезда "Мастер Шеф" советует либо ставить их вертикально, либо выкладывать на зелень.

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