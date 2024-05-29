Такую творожную запеканку когда-то давали в детских садах – она получается невероятно нежной и вкусной, особенно когда остынет, а рецепт очень простой.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить классическую творожную запеканку с изюмом.

"Рецепт очень-очень простой! Но советую готовить ее заранее. Почувствовать весь вкус можно только тогда, когда полностью остынет. Если я хочу на эту запеканку на завтрак, то готовлю ее с вечера)", – отметила кулинар.

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Чтобы приготовить идеальную творожную запеканку, нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог (от 9% жирности) – 500 г

яйца – 3 шт.

сахар – 3 ст.л.

сметана – 3 ст.л. + 2 ст.л. для смазки

манная крупа – 2 ст.л.

ванильный сахар или экстракт

соль - щепотка

изюм - 50 г

Сначала к сметане добавляем манку, перемешиваем и оставляем набухать на 15-20 минут.

Отдельно смешиваем творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, солью и перебиваем эту массу погружным блендером до однородной консистенции.

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"Если нет блендера, то творог необходимо перетереть через сито, а затем взбить с яйцами и сахаром миксером", – объяснила Татьяна Юшина.

В творожную массу добавляем сметану с манкой и хорошо перемешиваем. Далее добавляем предварительно промытый и просушенный изюм и снова перемешиваем.

В форму для запекания, смазанную растительным маслом, выкладываем готовую творожную массу и разравниваем ее. Сверху смазываем все 2 ст.л. сметаны.

Отправляем в разогретую до 150-160 градусов духовку на один час – и наша запеканка готова. Перед подачей даем запеканке полностью остыть.

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