Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить классическую творожную запеканку с изюмом.
"Рецепт очень-очень простой! Но советую готовить ее заранее. Почувствовать весь вкус можно только тогда, когда полностью остынет. Если я хочу на эту запеканку на завтрак, то готовлю ее с вечера)", – отметила кулинар.
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Чтобы приготовить идеальную творожную запеканку, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- творог (от 9% жирности) – 500 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- сметана – 3 ст.л. + 2 ст.л. для смазки
- манная крупа – 2 ст.л.
- ванильный сахар или экстракт
- соль - щепотка
- изюм - 50 г
Сначала к сметане добавляем манку, перемешиваем и оставляем набухать на 15-20 минут.
Отдельно смешиваем творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, солью и перебиваем эту массу погружным блендером до однородной консистенции.
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"Если нет блендера, то творог необходимо перетереть через сито, а затем взбить с яйцами и сахаром миксером", – объяснила Татьяна Юшина.
В творожную массу добавляем сметану с манкой и хорошо перемешиваем. Далее добавляем предварительно промытый и просушенный изюм и снова перемешиваем.
В форму для запекания, смазанную растительным маслом, выкладываем готовую творожную массу и разравниваем ее. Сверху смазываем все 2 ст.л. сметаны.
Отправляем в разогретую до 150-160 градусов духовку на один час – и наша запеканка готова. Перед подачей даем запеканке полностью остыть.
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