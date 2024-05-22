Майор ВСУ Сергей Иванович Алимов в подкасте для журналистки Наталии Мосейчук рассказал о том, почему военные не хотят, чтобы их путали с работниками Территориальных центров комплектования.

Сергей Алымов отмечает, что сейчас уже пришел момент, когда военные не хотят, чтобы их идентифицировали как работников ТЦК, поэтому меняют форму на гражданскую одежду.

"В Киеве почти нет людей в военных формах. Военные не хотят, чтобы их считали ТЦКашниками, поэтому одеваются как гражданские", - утверждает он.

По словам майора, все потому, что люди сегодня боятся ТЦКшников, а военные не хотят, чтобы их боялись.

Когда военный идет в форме, то люди начинают смотреть по сторонам, чтобы в какие-то ворота заскочить. Я когда шел в 2022 или 2023 году, то меня обнимали; дети подходили и давали какие-то браслетики, цветочки. А сейчас от меня отворачиваются, боятся. За что я там сражаюсь? Чтобы люди меня здесь боялись?", - отмечает Сергей.

Причина страха людей, по мнению майора, не безосновательна. Ведь работники ТЦК уже давно зарекомендовали себя как "охотящиеся" на людей.

"Я вам расскажу, какие у нас хитрецы ТЦКшники в Киеве и как они проводят целые спецоперации по метро. Одни закрывают тебе уход, другие тебя ждут спереди. Двое стоят со стороны, если ты физически крепок, чтобы тебя заломить, и тебя встречает парень и девушка чтобы ты девушке не мог ничего в глаза сказать", - говорит Сергей Алимов.

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