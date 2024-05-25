Как вырастить роскошные петунии, что сделать с цветком сразу после покупки и как правильно подкармливать – советы опытной садовницы.

Первое, что необходимо сделать с петунией, если цветок пришел по почте – распаковать.

Если какие-то листики будут вялые, пугаться не надо.

«Сначала попробуйте почву: если сухая, то растение полить! Если почва влажная, не заливайте дополнительно, просто выставьте растения на солнышко. Они быстро отойдут!», - советует автор блога «Rozkvitai».

Если есть угроза ночных заморозков, петунию не следует выносить на постоянной основе на улицу.

Чем подкормить петунию.

Рассказывая, какой горшок или кашпо выбрать для петунии, хозяйка напомнила, что этот цветок любит большие объемы. И чем больше горшок, тем лучше будет куст.

Если речь идет об ампельных вегетативных сортах петунии, их можно сажать в горшки 5-10 л земли.

Для сильнорослых сортов следует выбрать горшок объемом не менее 15 литров. Но если будет больше – еще лучше.

Субстрат, в который высаживается петуния, должен быть легким, пропускать хорошо воду и воздух, чтобы корневая система дышала.

Также хозяйка советовала добавить в горшки или кашпо с петунией удобрения пролонгированного действия.

Чем подкормить петунию.

Подкормку петунии следует проводить раз в 10 дней.

Сначала садовница советует выбирать азотные удобрения, «чтобы шел акцент именно на наращивании зеленой массы».

«Вы можете использовать кальциевую селитру, мочевину, или покупать комплексные удобрения, но где больше азота (например, формула 30:10:10). В начале бутонизации, чтобы стимулировать цветение, следует использовать фосфорные и калийные смеси или «универсальные» с одинаковым содержанием всех элементов (типа 18:18:18 и т.п.)», – поделилась советами хозяйка.

Последние новости Украины:

Клубника будет большой и сладкой: опытный хозяин поделился секретом.

Как вырастить и получить крупные цветы бархатцев: секреты опытных хозяек.

От этого зависит урожай: когда и где сажать клубнику в 2024 году.