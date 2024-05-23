Ваш гороскоп на сегодня, 23 мая, уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Гороскоп на сегодня, 23 мая, в этот день мы упираемся в эмоциональную стену, поэтому вместо того, чтобы руководствоваться интуицией, лучше придерживаться фактов.

Если ваш день рождения 23 мая - Вы — знак зодиака Близнецы, которым управляет планета Меркурий.

У вас динамичная личность и необузданный дух. Вы любите быть свободными и готовы сделать все возможное, чтобы сохранить свою индивидуальность.

Гороскоп на день для вашего знака зодиака на 23 мая:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Друзья прекрасны, пока они не захватят вашу жизнь. У вас не так уж много жизни, и энергетическим вампирам, которые маскируются под полезных людей, возможно, придется уйти.

Вы учитесь отпускать, а также понимаете, что вам действительно лучше, когда человек токсичен и не должен находиться в вашем пространстве.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Вы сделали достаточно, и есть вещи, которым вы не можете позволить помешать вашему успеху. Пришло время взглянуть на картину в целом.

Приоритеты должны быть расставлены. Если нет, то успех, который мог бы стать вашим, скорее всего, достанется тому, кто решил, что достигнет совершенства в чем-то одном и забудет об остальном.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Хорошо быть вечным студентом, но нельзя тратить всю жизнь на поиск в Google. Вам не обязательно знать все. Бывают случаи, когда вам просто нужно пожать плечами и позволить кому-то быть правым, не проверяя, не прав ли он, и учить его фактам.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ваши благотворительные действия, какими бы незначительными они ни были, действительно принесут дополнительную пользу. Не волнуйтесь, если у вас нет тонны подарков. Делайте то, что вы можете.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вам нравится идея отношений, но не тогда, когда они отнимают у вас жизнь.

Вы предпочитаете иметь некоторый контроль над решениями, которые принимаете. И ты не готов отпустить это, по крайней мере, не сейчас, а может быть, и никогда.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Когда дело доходит до заботы о себе, вы не так мотивированы, как обычно. Постарайтесь втиснуть в себя все, что сможете, когда сможете. В те дни, когда вы пропускаете тренировку или едите больше, чем планировали, не корите себя за это. Завтра новый день.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вам бы хотелось иметь много свежих идей, которые вы можете предложить, но по какой-то причине кажется, что все вылетает из вашей головы. Вам нужно переосмыслить то, что, по вашему мнению, нужно вашему воображению. Вместо этого структура является королем. Установите распорядок дня и придерживайтесь его.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Несмотря на то, что это благие намерения, критика не всегда приветствуется. Вам бы хотелось, чтобы вас уважали и считали профессионалом, которым вы стали. Вы не можете угодить каждому.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Вы знаете, когда лучше держать все при себе, но, возможно, вы посчитали идеальным избегать определенного разговора слишком поздно. орошо получать советы от других. Возможно, наймите лайф-коуча или попросите кого-нибудь дать вам обратную связь, если вы не уверены, в каком направлении вам следует двигаться.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Не отказывайтесь от проектов и, когда у вас запланировано выступление, не

принимайте решение пропустить его. В это время может быть небольшой выбор будущих возможностей. Итак, будьте открыты для того, что вы можете сделать, и постарайтесь не поддаваться желанию быть менее активным.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Пришло время восстановиться после неудачи. Вы находитесь в положении, когда тяжелая работа и усердие окупаются. Прямо сейчас вам нужна структура, время и серьезные усилия. Это будет непросто, но оно того стоит, когда все закончится.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сейчас самое подходящее время, чтобы люди могли по-настоящему рассказать вам, кто они. Вы готовы отпустить часть боли, которую испытываете от фальшивых друзей или людей, которые, кажется, звонят только тогда, когда им нужно ответить.

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