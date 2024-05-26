Кабачки пользуются огромной популярностью в разных уголках мира как у обычных хозяек, так и на кухнях лучших ресторанов.
Кабачки жарят, маринуют и запекают. Кабачки настолько универсальный ингредиент, что их можно есть даже сырыми – например, в салате.
Прекрасно сочетаются кабачки и в разнообразных закусках.
«Я просто обожаю все, что можно приготовить из них, а такая закуска – мой фаворит», - говорит о кабачках автор блога «Mariiam_foodblog», решив поделиться вкусным рецептом.
Популярная закуска из кабачков.
И для приготовления такой закуски из кабачков понадобятся следующие ингредиенты: 1 средний кабачок, яйца – 3, черный перец, соль, мука, панировочные сухари и помидор. А также майонез, сметана, чеснок и укроп для соуса.
Такая закуска из кабачков, уверяет фудблогер, съедается буквально за секунды.
Кабачки нарезаем кружочками. В миску вбиваем яйца, добавляем перец и соль – перемешиваем.
Популярная закуска из кабачков.
На отдельную тарелку высыпаем муку, на другую – панировочные сухари.
Начинаем готовить закуску – обваливаем кабачки с обеих сторон сначала в муке, затем в яйце и напоследок в панировочных сухарях.
Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем кружочки кабачков.
Готовим соус – пропускаем чеснок через пресс, добавляем майонез, сметану, измельченный укроп.
Популярная закуска из кабачков.
Популярная закуска из кабачков.
Теперь на каждый кружочек кабачка выкладываем соус, а сверху также накрываем кабачком. Снова смазываем соусом и добавляем кружочек помидора.
Вот и все, закуску из кабачков можно подавать на стол!
«Обожаю их»,
«Съедается во время того, как готовится»,
«Мне кажется, любое из кабачков съедается моментально» , - отмечают пользователи Инстаграм, комментируя этот вкусный рецепт закуски из кабачков.
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