Эта ароматная и сочная закуска из кабачков непременно понравится всем, кто соберется за столом, так что записывайте рецепт.

Кабачки пользуются огромной популярностью в разных уголках мира как у обычных хозяек, так и на кухнях лучших ресторанов.

Кабачки жарят, маринуют и запекают. Кабачки настолько универсальный ингредиент, что их можно есть даже сырыми – например, в салате.

Прекрасно сочетаются кабачки и в разнообразных закусках.

«Я просто обожаю все, что можно приготовить из них, а такая закуска – мой фаворит», - говорит о кабачках автор блога «Mariiam_foodblog», решив поделиться вкусным рецептом.

Популярная закуска из кабачков.

И для приготовления такой закуски из кабачков понадобятся следующие ингредиенты: 1 средний кабачок, яйца – 3, черный перец, соль, мука, панировочные сухари и помидор. А также майонез, сметана, чеснок и укроп для соуса.

Такая закуска из кабачков, уверяет фудблогер, съедается буквально за секунды.

Кабачки нарезаем кружочками. В миску вбиваем яйца, добавляем перец и соль – перемешиваем.

Популярная закуска из кабачков.

На отдельную тарелку высыпаем муку, на другую – панировочные сухари.

Начинаем готовить закуску – обваливаем кабачки с обеих сторон сначала в муке, затем в яйце и напоследок в панировочных сухарях.

Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем кружочки кабачков.

Готовим соус – пропускаем чеснок через пресс, добавляем майонез, сметану, измельченный укроп.

Популярная закуска из кабачков.

Популярная закуска из кабачков.

Теперь на каждый кружочек кабачка выкладываем соус, а сверху также накрываем кабачком. Снова смазываем соусом и добавляем кружочек помидора.

Вот и все, закуску из кабачков можно подавать на стол!

«Обожаю их»,

«Съедается во время того, как готовится»,

«Мне кажется, любое из кабачков съедается моментально» , - отмечают пользователи Инстаграм, комментируя этот вкусный рецепт закуски из кабачков.

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