Для увеличения урожая огурцов можно воспользоваться простыми советами и секретами опытных огородников.

Полезные, хрустящие, сочные огурцы – это лучшая награда для всех, кто занимается их выращиванием.

Опытные хозяева имеют свои проверенные секреты и хитрости, которые помогают каждый год собирать урожай, а иногда даже увеличивать его.

Своими секретами выращивания огурцов поделились и авторы блога «Семейный сад» .

Один из таких секретов – это укрепление корневой системы огурцов.

"Можно помочь растению сформировать придаточные корни, прижав стебель к земле и посыпав его влажной почвой", - поделились авторы блога.

Секреты выращивания огурцов.

Еще одно важное правило в выращивании огурцов – правильный полив. В жаркие дни огурцам нужен частый полив – ежедневно или через день нужно поливать теплой водой.

«При понижении температуры воздуха или в пасмурные дни полив либо ограничивают, либо временно прекращают», – советуют хозяева.

Также огурцы для лучшего урожая необходимо правильно пасынковать.

«Это увеличивает урожай в 2-3 раза благодаря своевременному удалению жирующих побегов. Удалять пасынки нужно острым ножом или ножницами, стараясь не повредить основной стебель», – советуют авторы блога.

Для того чтобы получить наилучший урожай огурцов растения необходимо мульчировать. Мульчирование позволяет размножаться почвенным микроорганизмам, сохраняет влажность, почва становится более воздушной.

«Для мульчирования огурцов подойдут: навоз, опилки, солома, торф», – говорят в «Семейном саду».

Секреты выращивания огурцов.

Еще один секрет выращивания огурцов – рыхление почвы. Дело в том, что если почва уплотняется, огурцам не хватает грунтового воздуха. Растение начинает отставать в росте, завязи осыпаются.

«Нужно сделать проколы садовыми вилами на глубину 10-15 см», – советуют садоводы.

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