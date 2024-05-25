Торт отличается от классического тем, что не требует раскатки коржей, но при этом сохраняет всю свою нежность и насыщенный шоколадный вкус, ведь перед подачей нужно оставить его на пропитку и только спустя несколько часов нарезать к столу, поделилась фудблогер "Alinaumami".
Ингредиенты:
Для крема:
- Молоко – 1 л
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 200-250 г
- Крахмал – 5-6 столовых ложек
- Ванильный сахар – по вкусу
- Масло сливочное или сливки 33% – 350 г
Для теста:
- Яйца – 6 шт.
- Сахар – 200-250 г
- Сода – 1,5 чайной ложки
- Лимонный сок – 1,5 чайной ложки
- Сметана 20% – 300 г
- Масло сливочное – 200 г
- Мёд – 2 столовые ложки
- Какао – 100 г
- Мука – примерно 400 г
Для глазури:
- Сливки или сливочное масло – 4 столовые ложки
- Шоколад – 50-70 г
- Орешки – по вкусу
Способ приготовления:
Приготовление теста:
Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте соду, гашёную лимонным соком, сметану, растопленное масло, мёд и какао. Хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться однородным и не слишком густым.
Разделите тесто на 3-4 равные части. Каждую часть выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 15-20 минут до готовности. Используйте форму, застеленную пергаментной бумагой.
Приготовление крема:
В кастрюле смешайте молоко, яйца, сахар, крахмал и ванильный сахар. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Снимите с огня и дайте крему немного остыть.
Взбейте масло или сливки и постепенно добавляйте их в остывший крем, продолжая взбивать до получения однородной массы.
Сборка торта:
Каждый корж щедро промажьте приготовленным кремом. При желании, посыпьте каждый слой орешками. Сложите коржи друг на друга, формируя торт.
Приготовление глазури:
Растопите сливки или сливочное масло вместе с шоколадом на водяной бане или в микроволновке, перемешивая до однородности.
Покройте верх и бока торта полученной глазурью. Оставьте торт пропитываться в холодильнике минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь.
Последние новости Украины:
Этот сочный крабовый салат первым сметут со стола: интересный рецепт.
Как быстро приготовить лаваш с крабовыми палочками: простой рецепт сочной закуски.
Рецепт любимого крабового салата по-новому: все изменит один ингредиент.