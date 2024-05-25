Этот шоколадный торт будет настолько вкусный, что можно легко съесть несколько кусочков и не заметить, поэтому следует быть осторожными, подмечает фудблогер.

Торт отличается от классического тем, что не требует раскатки коржей, но при этом сохраняет всю свою нежность и насыщенный шоколадный вкус, ведь перед подачей нужно оставить его на пропитку и только спустя несколько часов нарезать к столу, поделилась фудблогер "Alinaumami".

Ингредиенты:

Для крема:

Молоко – 1 л

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200-250 г

Крахмал – 5-6 столовых ложек

Ванильный сахар – по вкусу

Масло сливочное или сливки 33% – 350 г

Для теста:

Яйца – 6 шт.

Сахар – 200-250 г

Сода – 1,5 чайной ложки

Лимонный сок – 1,5 чайной ложки

Сметана 20% – 300 г

Масло сливочное – 200 г

Мёд – 2 столовые ложки

Какао – 100 г

Мука – примерно 400 г

Для глазури:

Сливки или сливочное масло – 4 столовые ложки

Шоколад – 50-70 г

Орешки – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовление теста:

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте соду, гашёную лимонным соком, сметану, растопленное масло, мёд и какао. Хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться однородным и не слишком густым.

Разделите тесто на 3-4 равные части. Каждую часть выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 15-20 минут до готовности. Используйте форму, застеленную пергаментной бумагой.

Приготовление крема:

В кастрюле смешайте молоко, яйца, сахар, крахмал и ванильный сахар. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Снимите с огня и дайте крему немного остыть.

Взбейте масло или сливки и постепенно добавляйте их в остывший крем, продолжая взбивать до получения однородной массы.

Сборка торта:

Каждый корж щедро промажьте приготовленным кремом. При желании, посыпьте каждый слой орешками. Сложите коржи друг на друга, формируя торт.

Приготовление глазури:

Растопите сливки или сливочное масло вместе с шоколадом на водяной бане или в микроволновке, перемешивая до однородности.

Покройте верх и бока торта полученной глазурью. Оставьте торт пропитываться в холодильнике минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь.

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