Омлет остается одним из самых популярных завтраков, потому что он не только полезный и вкусный, но и помогает похудеть.

Омлет включает в себя витамины А, Е, D, В6, В12 и другую пользу. Омлет, помимо прочей пользы, может лишить головной и мышечной боли, а нервную систему сделать более крепкой.

Калорийность омлета зависит от множества факторов – размера яиц, начинки, масла. Добавляется ли в омлет молоко, сливки или мука. В омлете из двух яиц примерно 140-160 ккал.

Лучшим способом уменьшить калорийность омлета является его приготовление на пару, в духовке или микроволновке. Или в мультиварке.

Как приготовить диетический омлет.

Также вместо колбасы и сыра в омлеты можно добавить менее калорийные начинки. Идеями того, что добавить в омлет для вкуса и пользы поделилась диетолог Светлана Фус.

«Если вы любите яичницу, разнообразить свое меню можно полезным, нежным по вкусу, ароматным омлетом. Омлет – отличное предложение для быстрого и легкого в приготовлении блюда…», - отметила диетолог, предложив 5 идей начинок для омлета.

По словам Светланы, омлет хорошо подходит для завтрака, потому что это блюдо является сытным и заряжает энергией на целый день.

Итак, по словам диетолога, полезные начинки для омлета могут быть такими моцарелла, помидоры и базилик, или лосось, оливки и чеснок.

Также в омлет можно добавить сыр фета+авокадо+шпинат.

Еще одна вкусная идея начинки для омлета – шампиньон, сладкий перец и лук.

Как приготовить диетический омлет.

Также полезным и вкусным омлет будет с цветной капустой, зеленым горошком и сладким перцем.

Отметим, для того, чтобы снизить калорийность омлета можно добавить петрушку, базилик, укроп и другую свежую зелень, которая ускоряет метаболизм и положительно влияет на систему пищеварения.

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