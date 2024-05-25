Омлет включает в себя витамины А, Е, D, В6, В12 и другую пользу. Омлет, помимо прочей пользы, может лишить головной и мышечной боли, а нервную систему сделать более крепкой.
Калорийность омлета зависит от множества факторов – размера яиц, начинки, масла. Добавляется ли в омлет молоко, сливки или мука. В омлете из двух яиц примерно 140-160 ккал.
Лучшим способом уменьшить калорийность омлета является его приготовление на пару, в духовке или микроволновке. Или в мультиварке.
Как приготовить диетический омлет.
Также вместо колбасы и сыра в омлеты можно добавить менее калорийные начинки. Идеями того, что добавить в омлет для вкуса и пользы поделилась диетолог Светлана Фус.
«Если вы любите яичницу, разнообразить свое меню можно полезным, нежным по вкусу, ароматным омлетом. Омлет – отличное предложение для быстрого и легкого в приготовлении блюда…», - отметила диетолог, предложив 5 идей начинок для омлета.
По словам Светланы, омлет хорошо подходит для завтрака, потому что это блюдо является сытным и заряжает энергией на целый день.
Итак, по словам диетолога, полезные начинки для омлета могут быть такими моцарелла, помидоры и базилик, или лосось, оливки и чеснок.
Также в омлет можно добавить сыр фета+авокадо+шпинат.
Еще одна вкусная идея начинки для омлета – шампиньон, сладкий перец и лук.
Как приготовить диетический омлет.
Также полезным и вкусным омлет будет с цветной капустой, зеленым горошком и сладким перцем.
Отметим, для того, чтобы снизить калорийность омлета можно добавить петрушку, базилик, укроп и другую свежую зелень, которая ускоряет метаболизм и положительно влияет на систему пищеварения.
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