Кулинар поделилась интересным и вкуснейшим рецептом шашлыка, который можно приготовить не из мяса, а из кабачка.

Шашлычок из кабачка – это легкая закуска, которую готовить быстро и бюджетно.

Таким рецептом поделилась фудблогер «demi_kitchen» .

Ингредиенты для приготовления такого шашлыка из кабачка нужны следующие: кабачок, упаковка сыра фета, оливковое масло, мед, зубчик чеснока, специи по вкусу (например, орегано, чили, черный перец и т.д.), лимон.

Рецепт закуски из кабачки.

Способ приготовления шашлыка из кабачка таков: сначала следует нарезать салат фета, добавить масло, специи, сок лимона и перемешать.

Кабачок нужно нарезать слайсами. Следующий шаг – каждый кусочек сыра заворачиваем в кабачок.

Рецепт закуски из кабачки.

Затем следует нанизать шашлычок на шпажку и обжарить с обеих сторон.

При подаче кулинар советует добавить к шашлыкам из кабачков немного меда.

Рецепт закуски из кабачки.

В комментариях подписчицы на страницу фудблогера делятся своими впечатлениями от рецепта шашлыка из кабачков:

«Попробовала однажды этот рецепт, это невероятно вкусно! Постоянно делаю рулетики»,

"Супер!"

«Как же все красиво!» .

Рецепт закуски из кабачки.

Отметим, что по количеству полезных свойств кабачки сравнивают с огурцом или зеленым листовым салатом. Кроме всего прочего, кабачки являются источником калия, необходимого для работы сердечной мышцы и восстановления организма после заболеваний. Сок кабачков содержит комбинацию витамина В6 и магния, которая оказывает полезное влияние на нервную систему.

Кроме того, кабачок является невероятно популярным диетическим продуктом с низким содержанием калорий – всего 24 килокалории на 100 граммов.

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