Шашлычок из кабачка – это легкая закуска, которую готовить быстро и бюджетно.
Таким рецептом поделилась фудблогер «demi_kitchen» .
Ингредиенты для приготовления такого шашлыка из кабачка нужны следующие: кабачок, упаковка сыра фета, оливковое масло, мед, зубчик чеснока, специи по вкусу (например, орегано, чили, черный перец и т.д.), лимон.
Рецепт закуски из кабачки.
Способ приготовления шашлыка из кабачка таков: сначала следует нарезать салат фета, добавить масло, специи, сок лимона и перемешать.
Кабачок нужно нарезать слайсами. Следующий шаг – каждый кусочек сыра заворачиваем в кабачок.
Рецепт закуски из кабачки.
Затем следует нанизать шашлычок на шпажку и обжарить с обеих сторон.
При подаче кулинар советует добавить к шашлыкам из кабачков немного меда.
Рецепт закуски из кабачки.
В комментариях подписчицы на страницу фудблогера делятся своими впечатлениями от рецепта шашлыка из кабачков:
«Попробовала однажды этот рецепт, это невероятно вкусно! Постоянно делаю рулетики»,
"Супер!"
«Как же все красиво!» .
Рецепт закуски из кабачки.
Отметим, что по количеству полезных свойств кабачки сравнивают с огурцом или зеленым листовым салатом. Кроме всего прочего, кабачки являются источником калия, необходимого для работы сердечной мышцы и восстановления организма после заболеваний. Сок кабачков содержит комбинацию витамина В6 и магния, которая оказывает полезное влияние на нервную систему.
Кроме того, кабачок является невероятно популярным диетическим продуктом с низким содержанием калорий – всего 24 килокалории на 100 граммов.
Последние новости Украины:
Крабовый салат в лаваше: рецепт непревзойденной закуски, которую стоит попробовать.
Рецепт любимого крабового салата по-новому: все изменит один ингредиент.