Такой рецепт вы точно еще не пробовали, а вкус маринованных яиц вам может понравится из-за правильного маринада, поделилась в социальной сети блогер Надежда Попова.
Ингредиенты
- Перепелиные яйца — 20 шт.
- Куриные яйца — 3 шт.
- Свёкла — 100 г (варить 15 минут)
- Вода — 500 мл
- Сахар — 1,5 ст. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Горчица в зернах — 1/2 ч. л.
- Итальянские травы — 1/2 ч. л.
- Душистый перец — 5 шт.
- Чёрный перец горошком — 8 шт.
- Лавровый лист — 2 маленьких
- Уксус — 50 мл
- Чеснок — 1 ч. л.
Приготовление
Перепелиные и куриные яйца сварите вкрутую. Для этого перепелиные яйца варите около 5 минут, а куриные — около 10 минут после закипания. Сваренные яйца охладите в холодной воде и очистите от скорлупы.
Свёклу отварите в течение 15 минут, затем натрите на крупной тёрке или нарежьте кусочками.
В кастрюлю налейте 500 мл воды, добавьте свёклу, сахар, соль, горчицу в зернах, итальянские травы, душистый и чёрный перец горошком, лавровый лист и чеснок.
Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 5 минут. Снимите маринад с огня и дайте ему остыть до комнатной температуры. После остывания добавьте уксус и тщательно перемешайте.
В чистую банку объёмом 750 мл аккуратно уложите очищенные яйца. Залейте яйца остывшим маринадом вместе с кусочками свёклы и специями. Закройте банку крышкой и уберите в холодильник.
Оставьте яйца мариноваться в холодильнике на 24 часа.
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