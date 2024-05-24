Маринад поможет преобразить не только вкус яиц, но еще и цвет, благодаря свекле, при этом не стоит забывать о времени маринования.

Такой рецепт вы точно еще не пробовали, а вкус маринованных яиц вам может понравится из-за правильного маринада, поделилась в социальной сети блогер Надежда Попова.

Ингредиенты

Перепелиные яйца — 20 шт.

Куриные яйца — 3 шт.

Свёкла — 100 г (варить 15 минут)

Вода — 500 мл

Сахар — 1,5 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Горчица в зернах — 1/2 ч. л.

Итальянские травы — 1/2 ч. л.

Душистый перец — 5 шт.

Чёрный перец горошком — 8 шт.

Лавровый лист — 2 маленьких

Уксус — 50 мл

Чеснок — 1 ч. л.

Приготовление

Перепелиные и куриные яйца сварите вкрутую. Для этого перепелиные яйца варите около 5 минут, а куриные — около 10 минут после закипания. Сваренные яйца охладите в холодной воде и очистите от скорлупы.

Свёклу отварите в течение 15 минут, затем натрите на крупной тёрке или нарежьте кусочками.

В кастрюлю налейте 500 мл воды, добавьте свёклу, сахар, соль, горчицу в зернах, итальянские травы, душистый и чёрный перец горошком, лавровый лист и чеснок.

Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 5 минут. Снимите маринад с огня и дайте ему остыть до комнатной температуры. После остывания добавьте уксус и тщательно перемешайте.

В чистую банку объёмом 750 мл аккуратно уложите очищенные яйца. Залейте яйца остывшим маринадом вместе с кусочками свёклы и специями. Закройте банку крышкой и уберите в холодильник.

Оставьте яйца мариноваться в холодильнике на 24 часа.

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