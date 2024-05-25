Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский у себя в Instagram показал украинцам, как оригинально и вкусно можно приготовить молодой картофель.

"Мастер Шеф" Ярославский решил воспроизвести давний рецепт из Винничины – молодой картофель со шкварками и маком – необычное, но супервкусное сочетание.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

800 г молодого картофеля

80 г жира

40 г мака

3-5 зуб. чеснока

соль и перец – по вкусу

укроп (или другая любимая зелень)

Чтобы очистить молодой картофель, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский заливает его на 20-30 минут холодной водой, а затем трет жесткой стороной кухонной губки, чтобы снять тоненькую кожуру.

Очищенный картофель до верху заливаем водой в кастрюле, подсаливаем, ставим на огонь и варим после закипания на малом огне примерно 20-25 минут.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский обжаривает мак на сухой разогретой сковороде в течение нескольких минут, а затем убирает его из сковороды. Далее обжариваем мелко нарезанное сало до состояния шкварок, включаем минимальный огонь, добавляем измельченный чеснок и прожариваем 10-15 секунд.

Отварной молодой картофель достаем из воды и добавляем в сковороду. Обжариваем его вместе со шкварками несколько минут, добавляем мак, перемешиваем – и можно наслаждаться. Для подачи добавьте к молодому картофелю мелко нарезанную зелень.

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