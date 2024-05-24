Благодаря нежному крему со сметаной и желатином, торт получится аккуратной формы и не испортится при подаче.

Приготовить торт из блинами и вкусным сметанным кремом довольно легко, главное дождаться пропитки слоев, деталями рецепта поделилась блогер Надежда Попова.

Ингредиенты

Для блинов:

Яйца — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л. (40 г)

Щепотка соли

Молоко — 250 мл

Мука — 3 ст. л. (60 г)

Какао — 1 ст. л. (20 г)

Растительное масло без запаха — 2 ст. л.

Для сметанного крема:

Сметана — 600 г

Сахар — 4 ст. л. с горкой (100 г)

Ванильный сахар — 10 г

Быстрорастворимый желатин — 25 г

Вода — 50 мл

Шоколад — по желанию (для украшения)

Приготовление

В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко, просеянную муку и какао. Тщательно перемешайте до однородной массы. Влейте растительное масло и ещё раз перемешайте.

На разогретой и смазанной маслом сковороде выпекайте тонкие блины. Готовые блины складывайте стопкой и дайте остыть. В миске смешайте сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте до растворения сахара.

В отдельной ёмкости залейте желатин водой и оставьте для набухания (примерно на 5-10 минут). Желатин нагрейте на водяной бане или в микроволновке до полного растворения. Остудите до тёплого состояния.

Введите желатин в сметанную массу, хорошо перемешайте. В форму для торта (диаметром 16-18 см) выкладывайте блины, смазывая каждый слоем сметанного крема.

Повторяйте слои, пока не закончатся блины и крем. Верхний слой также смажьте кремом. Поставьте десерт в холодильник для застывания на несколько часов, лучше на ночь.

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