Приготовить торт из блинами и вкусным сметанным кремом довольно легко, главное дождаться пропитки слоев, деталями рецепта поделилась блогер Надежда Попова.

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты

Для блинов:

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. л. (40 г)
  • Щепотка соли
  • Молоко — 250 мл
  • Мука — 3 ст. л. (60 г)
  • Какао — 1 ст. л. (20 г)
  • Растительное масло без запаха — 2 ст. л.

Для сметанного крема:

  • Сметана — 600 г
  • Сахар — 4 ст. л. с горкой (100 г)
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Быстрорастворимый желатин — 25 г
  • Вода — 50 мл
  • Шоколад — по желанию (для украшения)

Приготовление

В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко, просеянную муку и какао. Тщательно перемешайте до однородной массы. Влейте растительное масло и ещё раз перемешайте.

На разогретой и смазанной маслом сковороде выпекайте тонкие блины. Готовые блины складывайте стопкой и дайте остыть. В миске смешайте сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте до растворения сахара.

В отдельной ёмкости залейте желатин водой и оставьте для набухания (примерно на 5-10 минут). Желатин нагрейте на водяной бане или в микроволновке до полного растворения. Остудите до тёплого состояния.

Введите желатин в сметанную массу, хорошо перемешайте. В форму для торта (диаметром 16-18 см) выкладывайте блины, смазывая каждый слоем сметанного крема.

Повторяйте слои, пока не закончатся блины и крем. Верхний слой также смажьте кремом. Поставьте десерт в холодильник для застывания на несколько часов, лучше на ночь.

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