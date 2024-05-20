В астрологии считается, что некоторые знаки зодиака склонны привлекать неудачи чаще, чем другие, будь то постоянные финансовые трудности, проблемы в отношениях или просто серия неудачных событий.

Вы когда-нибудь чувствовали, что, что бы вы ни делали, удача просто не на вашей стороне? Вы не одиноки, астрология может раскрыть таинство.

Давайте выясним, каким знакам зодиака, как полагают, не везет больше всего и почему.

Овны. Когда дело доходит до удачи, они часто сталкиваются с препятствиями на каждом шагу. Их импульсивный характер иногда может привести их в рискованные ситуации, где удача не всегда благоволит им. Овну, возможно, придется быть более осторожным и все тщательно обдумать, чтобы избежать ненужных неудач.

Скорпионы. Их склонность зацикливаться на негативных мыслях и подозрениях может привлечь еще больше негатива в их жизнь. Скорпионам, возможно, придется сосредоточиться на развитии более позитивного мышления, чтобы изменить свою удачу.

Козероги. Этот негативный прогноз может создать самоисполняющееся пророчество, которое привлечет еще больше неудач. Козерогам, возможно, придется поработать над тем, чтобы стать более оптимистичными и открытыми для новых возможностей, чтобы улучшить свою удачу.

Рыбы могут быть весьма доверчивыми и легко поддаваться влиянию других. Иногда это может привести их к ситуациям, когда удача будет не на их стороне. Рыбам, возможно, придется быть более проницательными и осторожными в общении, чтобы ими не воспользовались.

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