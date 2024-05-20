Некоторые знаки зодиака известны своей добротой и состраданием, в то время как другие могут восприниматься как менее снисходительные.

Сегодня мы окунемся в мир астрологии, чтобы раскрыть самых злых знака зодиака.

Вы или кто-то из ваших знакомых среди них?

На первом месте Скорпион: сильное жало.

Скорпионов (23 октября – 21 ноября) часто называют одним из самых злых знаков зодиака.

Скорпионам нелегко прощать и забывать. Если они чувствуют себя преданными, они могут отомстить. Их резкие слова и холодное поведение могут жалить, как хвост скорпиона. Но под этой жесткой внешностью Скорпионы глубоко эмоциональны и часто ранят больше, чем кажутся.

На втором месте Козерог: суровый надсмотрщик.

Козероги (22 декабря – 19 января) известны своей дисциплинированностью и решительностью.

Их серьезное отношение может быть воспринято как грубое, особенно в профессиональной среде. Козероги многого ожидают от себя и других и могут быть весьма критичны. Они не терпят лени и некомпетентности. Однако за этим суровым подходом часто скрывается глубокая приверженность достижению своих целей и помощи другим в улучшении.

На третьем Дева: критический перфекционист.

Девы (23 августа – 22 сентября) имеют репутацию очень критичных людей. Девы обладают острым умом и острым вниманием к деталям. Хотя эти черты делают их отличными решателями проблем, они также могут привести к чрезмерной критике и осуждению.

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