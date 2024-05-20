Сегодня мы окунемся в мир астрологии, чтобы раскрыть самых злых знака зодиака.
Вы или кто-то из ваших знакомых среди них?
На первом месте Скорпион: сильное жало.
Скорпионов (23 октября – 21 ноября) часто называют одним из самых злых знаков зодиака.
Скорпионам нелегко прощать и забывать. Если они чувствуют себя преданными, они могут отомстить. Их резкие слова и холодное поведение могут жалить, как хвост скорпиона. Но под этой жесткой внешностью Скорпионы глубоко эмоциональны и часто ранят больше, чем кажутся.
На втором месте Козерог: суровый надсмотрщик.
Козероги (22 декабря – 19 января) известны своей дисциплинированностью и решительностью.
Их серьезное отношение может быть воспринято как грубое, особенно в профессиональной среде. Козероги многого ожидают от себя и других и могут быть весьма критичны. Они не терпят лени и некомпетентности. Однако за этим суровым подходом часто скрывается глубокая приверженность достижению своих целей и помощи другим в улучшении.
На третьем Дева: критический перфекционист.
Девы (23 августа – 22 сентября) имеют репутацию очень критичных людей. Девы обладают острым умом и острым вниманием к деталям. Хотя эти черты делают их отличными решателями проблем, они также могут привести к чрезмерной критике и осуждению.
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