Такая пицца делается очень просто, при этом не требуя много времени и усилий, об этом рассказала блогер Надежда Попова в социальной сети Инстаграм.
Ингредиенты
Для теста:
- Творог — 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 1 ст. л. (или 2 ст. л. молока)
- Соль — 1 ч. л.
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Просеянная мука — 250-280 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л. (или сода — 1 ч. л., погашенная уксусом)
Для начинки:
- Твердый сыр — 250 г (натертый)
Приготовление
В большой миске смешайте творог, яйцо, сметану (или молоко), соль и растительное масло. Перемешайте до однородности. В отдельной миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем (или содой, погашенной уксусом).
Постепенно добавляйте мучную смесь в творожную массу, замешивая тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Разогрейте духовку до 180°С.
Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в круг или прямоугольник толщиной около 1 см.
Перенесите раскатанное тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазанный маслом. Натертый сыр равномерно распределите по поверхности теста.
Выпекайте пиццу в разогретой до 180°С духовке в течение 15 минут, до золотистой корочки и расплавленного сыра.
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