Пицца будет очень вкусной и с сырной корочкой после запекания, главное добавить действительно вкусный и любимый сыр, а также сметану для мягкости.

Такая пицца делается очень просто, при этом не требуя много времени и усилий, об этом рассказала блогер Надежда Попова в социальной сети Инстаграм.

Ингредиенты

Для теста:

Творог — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л. (или 2 ст. л. молока)

Соль — 1 ч. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Просеянная мука — 250-280 г

Разрыхлитель — 1 ч. л. (или сода — 1 ч. л., погашенная уксусом)

Для начинки:

Твердый сыр — 250 г (натертый)

Приготовление

В большой миске смешайте творог, яйцо, сметану (или молоко), соль и растительное масло. Перемешайте до однородности. В отдельной миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем (или содой, погашенной уксусом).

Постепенно добавляйте мучную смесь в творожную массу, замешивая тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Разогрейте духовку до 180°С.

Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в круг или прямоугольник толщиной около 1 см.

Перенесите раскатанное тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазанный маслом. Натертый сыр равномерно распределите по поверхности теста.

Выпекайте пиццу в разогретой до 180°С духовке в течение 15 минут, до золотистой корочки и расплавленного сыра.

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