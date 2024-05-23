Жаренные пирожки без опары получатся очень вкусными и хрустящими, при этом можно выбрать любую начинку, которая вам нравится больше всего.

Хрустящие и мягкие при этом пирожки на дрожжах будут очень вкусными с любой начинкой, деталями рецепта поделилась блогер Надежда Попова.

Ингредиенты

Молоко или вода — 250 мл

Крутой кипяток — 250 мл

Мука — 800 г (примерно)

Прессованные дрожжи — 30 г или сухие дрожжи — 10 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Начинка по вашему вкусу (например, картофельное пюре, мясной фарш, капуста, творог и т.д.)

Масло для жарки — 400 мл

Приготовление

В большой миске смешайте молоко (или воду) с сахаром и дрожжами. Оставьте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировались. Добавьте крутой кипяток, соль и растительное масло. Хорошо перемешайте.

Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто сначала ложкой, а затем руками. Тесто должно быть мягким, эластичным и не липнуть к рукам. При необходимости добавьте больше муки.

Разделите тесто на небольшие шарики. Раскатайте каждый шарик в лепешку и положите начинку по центру.

Закрепите края, чтобы начинка не выливалась, и сформируйте пирожки. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде на среднем огне.

Жарьте пирожки по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые пирожки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

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