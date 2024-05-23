Хрустящие и мягкие при этом пирожки на дрожжах будут очень вкусными с любой начинкой, деталями рецепта поделилась блогер Надежда Попова.
Ингредиенты
- Молоко или вода — 250 мл
- Крутой кипяток — 250 мл
- Мука — 800 г (примерно)
- Прессованные дрожжи — 30 г или сухие дрожжи — 10 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Начинка по вашему вкусу (например, картофельное пюре, мясной фарш, капуста, творог и т.д.)
- Масло для жарки — 400 мл
Приготовление
В большой миске смешайте молоко (или воду) с сахаром и дрожжами. Оставьте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировались. Добавьте крутой кипяток, соль и растительное масло. Хорошо перемешайте.
Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто сначала ложкой, а затем руками. Тесто должно быть мягким, эластичным и не липнуть к рукам. При необходимости добавьте больше муки.
Разделите тесто на небольшие шарики. Раскатайте каждый шарик в лепешку и положите начинку по центру.
Закрепите края, чтобы начинка не выливалась, и сформируйте пирожки. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде на среднем огне.
Жарьте пирожки по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые пирожки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
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