Крабовые палочки многие обожают в салате, но это далеко не единственное блюдо, в котором этот ингредиент прекрасно сочетается с другими.

Одной из популярных закусок, которую можно приготовить и на обычный стол, и на праздник, и на пикник, является рулет из лаваша с крабовыми палочками.

Одним из рецептов такой закуски поделилась фудблогер Екатерина Мовчан.

«Я очень люблю простые закуски, этот рулетик не исключение. Готовится просто, продукты элементарные, а вкус получается непревзойденный. К лучку можно добавить и другую зелень, укроп будет смаковать прекрасно», - отметила автор блога, рассказывая о рецепте.

Итак, для приготовления лаваша с крабовыми палочками понадобятся следующие ингредиенты: 1 большой лаваш, майонез, 4 вареных яйца, 400 крабовых палочек, 1 большой свежий огурец, зеленый лучок.

Рецепт лаваша с крабовыми палочками.

В первую очередь Екатерина предлагает приготовить ночник к лавашу.

Для этого вареные яйца и огурец следует натереть на крупную терку, но в отдельные тарелки. Крабовые палочки порезать или порвать на кусочки; зеленый лук мелко порезать.

Лаваш нужно смазать майонезом. Посыпаем лаваш яйцами, натертыми на терке, порезанным зеленым лучком, крабовыми палочками.

Фублогер также предложила огурцы не порезать, а натереть. Но не забудьте отжать их, чтобы не было в лаваше лишней влаги.

Рецепт лаваша с крабовыми палочками.

Теперь скручиваем лаваш в тугой рулет.

«Но не переусердствуйте, чтобы лаваш не треснул», - призвала фудблогер.

Лаваш можно оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы он был более сочный.

Также многие заворачивают лаваш в пищевую пленку.

Перед подачей лаваш с крабовыми палочками режется на порционные кусочки.

«Шаурма с крабовыми палочками»,

«Обожаю такой лаваш, это очень вкусно»,

«Крабовый салат в лаваше» , – комментируют пользователи соцсетей этот рецепт.

Рецепт лаваша с крабовыми палочками.

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