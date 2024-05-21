Картофельная запеканка вместе с сыром и лавашом превращается в сытный ужин для всей семьи, если только правильно все приготовить, деталями рецепта поделилась блогер Надежда Попова.
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Соль по вкусу
- Лаваш прямоугольный – 2 шт. (2 полоски сверху)
- Зелёный лук – 1 пучок
- Сыр сулугуни – 180 г
- Твёрдый сыр (любой) – 30 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 200 г
Приготовление:
Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Затем остудите и нарежьте кружочками или натрите на крупной терке.
Натрите сыр сулугуни на крупной терке. Твёрдый сыр натрите отдельно для посыпки сверху. Мелко нарежьте зелёный лук.
В миске смешайте яйца со сметаной до однородности. Добавьте нарезанный зелёный лук и натёртый сулугуни, перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Выложите прямоугольный лаваш в форму для запекания, чтобы он покрывал дно и бока формы. Сверху выложите половину картофеля, равномерно распределив его по дну. Посолите по вкусу.
Залейте картофель половиной сметанно-яичной смеси с сыром и луком. Сверху выложите оставшийся картофель, затем залейте оставшейся смесью.
Накройте запеканку полосками лаваша, чтобы покрыть всю поверхность.
Посыпьте верх запеканки натёртым твёрдым сыром.
Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов Цельсия около 25-30 минут, до золотистого цвета.
Достаньте запеканку из духовки и дайте немного остыть перед подачей. Нарежьте порционными кусочками и подавайте.
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