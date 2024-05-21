Чтобы сделать такую запеканку, достаточно заранее подготовить все перечисленные продукты и следовать простому рецепту, помогут несколько хитростей.

Картофельная запеканка вместе с сыром и лавашом превращается в сытный ужин для всей семьи, если только правильно все приготовить, деталями рецепта поделилась блогер Надежда Попова.

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Соль по вкусу

Лаваш прямоугольный – 2 шт. (2 полоски сверху)

Зелёный лук – 1 пучок

Сыр сулугуни – 180 г

Твёрдый сыр (любой) – 30 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 200 г

Приготовление:

Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Затем остудите и нарежьте кружочками или натрите на крупной терке.

Натрите сыр сулугуни на крупной терке. Твёрдый сыр натрите отдельно для посыпки сверху. Мелко нарежьте зелёный лук.

В миске смешайте яйца со сметаной до однородности. Добавьте нарезанный зелёный лук и натёртый сулугуни, перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Выложите прямоугольный лаваш в форму для запекания, чтобы он покрывал дно и бока формы. Сверху выложите половину картофеля, равномерно распределив его по дну. Посолите по вкусу.

Залейте картофель половиной сметанно-яичной смеси с сыром и луком. Сверху выложите оставшийся картофель, затем залейте оставшейся смесью.

Накройте запеканку полосками лаваша, чтобы покрыть всю поверхность.

Посыпьте верх запеканки натёртым твёрдым сыром.

Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов Цельсия около 25-30 минут, до золотистого цвета.

Достаньте запеканку из духовки и дайте немного остыть перед подачей. Нарежьте порционными кусочками и подавайте.

Последние новости Украины:

Вкусный салат с морковью по-корейски к праздничному столу: удачный рецепт.

Из обыкновенной моркови по-корейски и лаваша: рецепт непревзойденной закуски.

Рецепт нежного салата с молодой капустой и вкусной заправкой: никакого майонеза.