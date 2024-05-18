Ни одно из изменений, представленных в новом законе о мобилизации, не изменяет главную проблему, которая существует в Украине.

По словам ветерана российско-украинской войны Олега Симороза, новый закон о мобилизации должен в первую очередь реформировать и проводить люстрацию в ТЦК и СП. А сейчас закон о мобилизации не решил главную проблему, а только привнес новые.

Симороз подчеркнул, что новый закон о мобилизации не изменяет принципы работы ТЦК – то есть он не меняет того, что сейчас происходит в ТЦК. Военный объяснил, что новый закон о мобилизации лишь модифицирует критерии мобилизации, которые не являются основной проблемой.

"Основная проблема заключается в подходах работы, в том, что сейчас происходит в ТЦК. К сожалению, там мы наблюдаем устаревшие кадры, проявляющие свою коррумпированность и неготовность к новым вызовам этой войны", - подчеркнул ветеран.

По его словам, человеческий потенциал - один из ключевых элементов обороноспособности страны, а восстановление и поддержка этого ресурса зависит от деятельности проблемных ТЦК. Поэтому руководство этих центров должно пройти тщательную проверку.

"Не таким должен быть мобилизационный проект, не такие изменения должны быть. Первые ключевые изменения должны быть именно в реформировании ТЦК. Более того, в люстрации ТЦК, потому что пропасть очень серьезная. Потеряно очень много времени", - подчеркнул Симороз.

Он отметил, что в настоящее время в стране существует высокий уровень недоверия к деятельности ТЦК. По его словам, решение этой проблемы возможно путем качественной реформы и проведения конкурсов на прозрачность и честность.

По его мнению, украинская власть должна "не играть в законопроекты с критериями", а публично признать, что "завалена" работа ТЦК и, как следствие, и мобилизация. По словам Симороза, если бы правительство было заинтересовано в решении этой проблемы, то инициировало бы существенные реформы для обеспечения прозрачности в деятельности ТЦК.

Источник: Эспрессо.

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