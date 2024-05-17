Продюсер Игорь Кондратюк подчеркнул, что те артисты, которые имеют более острый ум еще с 2014 года, поняли - нужно выпускать исключительно украиноязычный контент.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал о своем отношении к переводу русскоязычных хитов. Также он высказался об артистах, переобувшихся во время полномасштабной войны. Свои мнения он высказал в интервью Славе Демину.

Продюсер подчеркнул, что под действием обстоятельств люди умнеют, а имеющие более острый ум еще с 2014 года поняли - нужно выпускать исключительно украиноязычный контент. Кроме того, он с уважением относится к певцам, которые переводят свои русскоязычные хиты и не считает это "переобувью".

"История о том, что мы граждане Украины не может закончиться иначе, кроме как эта страна будет говорить исключительно на государственном языке. По крайней мере, публично. Иначе быть не может. Я не считаю это переобуванием - это эволюция. Наши русскоязычные артисты всегда прекрасно понимали украинский язык, но считали, что это не нужно в шоубизнесе. Потому что это менее доходно. Также у многих был комплекс неполноценности.

Игорь Кондратюк также заговорил об украинских артистах, которые удачно "обулись" за годы войны. Он назвал трех артистов, которые для него больше всего открылись из-за перехода на украинский язык.

"Не хочется их обижать. Будем считать, что они не переобулись, а до них дошло. Например, Пивоваров, выпустивший украиноязычные песни на тексты известных поэтов. Также Настя Каменских, у которой есть несколько хороших песен. Надю Дорофееву тоже стоит вспомнить", – добавил Игорь Кондратюк.

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