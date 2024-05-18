Бухгалтер из Одессы, работая в местной компании, втянулась в схему присвоения более 1,4 миллиона гривен. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Женщина в течение года злоупотребляла своим доступом к компьютерной системе, перечисляя средства на свой личный счет с помощью электронного ключа директора, выданного ей для выполнения служебных обязанностей. В результате этих манипуляций она совершила 30 транзакций, после чего была разоблачена правоохранителями.

За преступление бухгалтеру предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием (по статье 190 Уголовного кодекса Украины), несанкционированном доступе к информационным системам (по статье 209 УКУ) и легализации полученных незаконно средств (по статье 361 УКУ). Суд применил к ней меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За эти действия ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

Ранее Politeka также писала о находящемся под оккупацией руководителе порта в Мариуполе. Муж злоупотреблял властью, присвоив почти 12 миллионов гривен, предназначенных на фиктивный ремонт. За это его могут лишить свободы сроком до 12 лет, информируют в Госбюро расследований.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва