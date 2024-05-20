Рассказывая об этом рецепте салата с молодой капустой , победитель «Мастер Шеф», шеф-повар и ресторатор Евгений клопотенко, называл его «лучшим салатом лета».
И для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: молодая капуста, редис, цедра апельсина, оливковое масло, ореховый сыр и манго.
Предупреждая дискуссии, Евгений Клопотенко призвал обязательно его попробовать, несмотря на необычные сочетания вкусов.
«Действуйте. Идите за продуктами и готовьте. Только после этого можете подумать. К примеру, о том, как вам хорошо во рту. Потому что оно хрустит, контрастирует и как-то делает жизнь лучше», - отмечал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.
Салат с молодой капустой.
Итак, молодую капусту необходимо нашинковать, редис нарезать полукольцами, добавить цедру одного апельсина, манго натереть на маленькой терке.
Ореховый сыр нарезаем кубиками. Добавляем в салат оливковое масло, соль по вкусу и можно угощаться!
Салат с молодой капустой.
Комментируя этот оригинальный салат с молодой капустой, пользователи Инстаграм делились своими советами относительно манго и признавались, что рецепт им очень понравился:
«Великолепный рецепт, искренне благодарим, иду делать, потому что уже хочется смаковать»,
«Мои гости приходят ко мне только из-за того, чтобы отведать что-нибудь интересное по рецепту Е.Клопотенко, ням-ням, говорят»,
«Можно и без магно»,
«Манго ужасно недозрелый, он не должен быть таким хрустящим. Если он такой купленный в магазине, надо ему полежать пару дней и он созреет!»,
«Я так и сделала, салат – огонь! И даже манго был созревший и вкусный»,
"Вкусный, нежный. Рекомендую".
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