Необычным этот салат с молодой капустой и редиской по рецепту ресторатора и шеф-повара делает сочетание вкусов.

Рассказывая об этом рецепте салата с молодой капустой , победитель «Мастер Шеф», шеф-повар и ресторатор Евгений клопотенко, называл его «лучшим салатом лета».

И для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: молодая капуста, редис, цедра апельсина, оливковое масло, ореховый сыр и манго.

Предупреждая дискуссии, Евгений Клопотенко призвал обязательно его попробовать, несмотря на необычные сочетания вкусов.

«Действуйте. Идите за продуктами и готовьте. Только после этого можете подумать. К примеру, о том, как вам хорошо во рту. Потому что оно хрустит, контрастирует и как-то делает жизнь лучше», - отмечал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Салат с молодой капустой.

Итак, молодую капусту необходимо нашинковать, редис нарезать полукольцами, добавить цедру одного апельсина, манго натереть на маленькой терке.

Ореховый сыр нарезаем кубиками. Добавляем в салат оливковое масло, соль по вкусу и можно угощаться!

Салат с молодой капустой.

Комментируя этот оригинальный салат с молодой капустой, пользователи Инстаграм делились своими советами относительно манго и признавались, что рецепт им очень понравился:

«Великолепный рецепт, искренне благодарим, иду делать, потому что уже хочется смаковать»,

«Мои гости приходят ко мне только из-за того, чтобы отведать что-нибудь интересное по рецепту Е.Клопотенко, ням-ням, говорят»,

«Можно и без магно»,

«Манго ужасно недозрелый, он не должен быть таким хрустящим. Если он такой купленный в магазине, надо ему полежать пару дней и он созреет!»,

«Я так и сделала, салат – огонь! И даже манго был созревший и вкусный»,

"Вкусный, нежный. Рекомендую".

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