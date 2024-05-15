Холодник – это отличная замена окрошки, и известный одесский ресторатор Савелий Либкин предложил украинцам рецепт вкуснейшего холодного супа, как в ресторане.

Ресторатор Савва Либкин на своей странице в Instagram поделился секретами приготовления холодного супа из свеклы по-одесски, чтобы он был максимально вкусным.

Для холодника лучше всего брать мелкую раннюю свеклу вместе с черешками.

Чтобы приготовить окрошку (на 5-6 порций), ресторатор берет следующие ингредиенты:

свекла – 400 г

черешки свеклы – 100 г

вода – 2,5 л

лимонный сок или уксус – 1 ч.л.

яйца (вареные) – 3 шт.

огурцы – 200 г

редис – 400 г

зеленый лук - пучок

укроп и петрушка – пучок

сахар, соль, лимонный сок – по вкусу

сметана (в идеале домашняя) – 150 г

горчица – маленькая ложечка

Свеклу хорошо моем, отрезаем черешки. Черешки тонко нарезаем и оставляем, а свеклу заливаем 2-2,5 л холодной воды с чайной ложкой лимонного сока или уксуса и варим 15-17 минут.

Вареную свеклу оставляем охлаждаться, затем достаем из отвара, чистим, нарезаем на мелкие кубики и возвращаем в отвар. Добавляем в отвар соль, сахар и лимонный сок по вкусу.

Вареные яйца, огурцы, очищенные от кожуры, и редис нарезаем мелкими кубиками. Укроп, петрушку и зеленый лук тоже мелко нарезаем.

Черешки свеклы, редис, яйца, огурцы и зелень перемешиваем и заливаем отваром вместе со свеклой. Доводим окрошку до вкуса солью, сахаром и лимонным соком.

Перед подачей обязательно отправляем холодник в холодильник на несколько часов. Для заправки смешиваем сметану с мелко нарезанным укропом, горчицей и солью.

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