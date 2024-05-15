Ресторатор Савва Либкин на своей странице в Instagram поделился секретами приготовления холодного супа из свеклы по-одесски, чтобы он был максимально вкусным.
Для холодника лучше всего брать мелкую раннюю свеклу вместе с черешками.
Чтобы приготовить окрошку (на 5-6 порций), ресторатор берет следующие ингредиенты:
- свекла – 400 г
- черешки свеклы – 100 г
- вода – 2,5 л
- лимонный сок или уксус – 1 ч.л.
- яйца (вареные) – 3 шт.
- огурцы – 200 г
- редис – 400 г
- зеленый лук - пучок
- укроп и петрушка – пучок
- сахар, соль, лимонный сок – по вкусу
- сметана (в идеале домашняя) – 150 г
- горчица – маленькая ложечка
Свеклу хорошо моем, отрезаем черешки. Черешки тонко нарезаем и оставляем, а свеклу заливаем 2-2,5 л холодной воды с чайной ложкой лимонного сока или уксуса и варим 15-17 минут.
Вареную свеклу оставляем охлаждаться, затем достаем из отвара, чистим, нарезаем на мелкие кубики и возвращаем в отвар. Добавляем в отвар соль, сахар и лимонный сок по вкусу.
Вареные яйца, огурцы, очищенные от кожуры, и редис нарезаем мелкими кубиками. Укроп, петрушку и зеленый лук тоже мелко нарезаем.
Черешки свеклы, редис, яйца, огурцы и зелень перемешиваем и заливаем отваром вместе со свеклой. Доводим окрошку до вкуса солью, сахаром и лимонным соком.
Перед подачей обязательно отправляем холодник в холодильник на несколько часов. Для заправки смешиваем сметану с мелко нарезанным укропом, горчицей и солью.
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