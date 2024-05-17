Звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Виктория Науменко показала рецепт блинов с вкусной начинкой, от которой в восторге будут и дети, и взрослые.

На своей странице в Instagram финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Виктория Науменко поделилась с украинцами рецептом любимого блюда своих детей.

Звезда "Мастер Шеф" решила приготовить вкуснейшие блинчики с бананом и шоколадом.

Чтобы приготовить идеальное тесто для блинов, нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца куриные – 2 шт.

мука пшеничная – 180 г

молоко жирностью 3,2% – 50 мл

вода минеральная газированная - 100 мл

растительное масло (звезда "Мастер Шеф" использует кукурузное) - 15 г

Сахар в этом рецепте не нужен, ведь блины будут со сладкой начинкой. Для начинки "Мастер Шеф" Виктория Науменко берет:

шоколад - 100 г

банан - 300 г

Яйца, муку, молоко, минеральную воду и растительное масло "Мастер Шеф" Виктория Науменко смешивает до однородности, чтобы получить идеальное тесто без комочков.

Готовое тесто оставляем отдохнуть на 15 минут и только после этого переходим к выпеканию блинов. Звезда "Мастер Шеф" жарит тоненькие блины с обеих сторон на разогретой сковороде, немного смазанной растительным маслом.

Шоколад измельчаем ножом, банан нарезаем на кусочки. На теплый блинчик выкладываем кусочки банана и измельченный шоколад, заворачиваем – и наслаждаемся. Для подачи "Мастер Шеф" Виктория Науменко дополнительно посыпала блины измельченным шоколадом.

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