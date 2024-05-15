Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 15 мая, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака, 15 мая.

Посмотрите фильм, связанный с книгой, которую вы только что прочитали.

Уделите некоторое время планированию предстоящей недели.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 15 мая.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Что-то мешает вашей продуктивности, и пришло время разобраться с тем, что вас отвлекает.

Поскольку в сутках всего 24 часа, вы не можете позволить себе терять ни минуты своего драгоценного времени.

Вам нужно время для отдыха, развлечений и игр.

Чем раньше вы сможете выяснить, что истощает ваши единственные ресурсы, которые вы не можете вернуть, тем лучше для вас будет.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Вы заслужили все, что к вам пришло.

Вы так много работали, и нет причин, по которым вы не должны иметь все те замечательные вещи, которых заслуживаете.

Заявите это для себя! Вы имеете право сказать: «Я добился этого своими усилиями». Гордиться собой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Тяжело быть плохим парнем, но нет никакого способа обойти то, что происходит.

Кто-то говорит не правду. Возможно, они не захотят признаться, но в глубине души вы знаете, что им нужно скоро начать признаваться, иначе вам придется их вызвать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

Сделайте шаг назад от ситуации, в которой вы находитесь. Вы знаете, что являетесь одной из причин, почему вы не успеваете сделать столько, сколько хотелось бы.

В последнее время ты был повсюду. Вы не так продуктивны, как хотелось бы, и в результате вы теряете деньги — деньги, которые вам нужны для других вещей.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Проявите смелость, и это может включать в себя выход за пределы зоны комфорта.

В последнее время ты много о чем думал, и это был такой духовный опыт.

Но сейчас вам нужно вернуться в мир и пообщаться.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Вечеринка. Собирайтесь с людьми и получайте удовольствие. Наслаждайтесь общением своих друзей.

Вы дистанцировались от общества и держались особняком, но теперь, когда дела идут лучше, преодолейте свой страх.

Пришло время вернуться к своей жизни, в том числе заниматься любимыми делами с людьми, которые для вас больше всего значат.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Суд.

Доверяй себе. Люди всегда будут иметь свое мнение. Они могут даже попытаться сказать вам, что думать и чувствовать.

Вы должны думать самостоятельно, даже если это означает, что вы идете против общественного мнения. Вы должны что-то сделать с собой.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Каждый день у вас есть два выбора: делать то, что лучше для вас, или делать то, что лучше для других.

Ни то, ни другое не является неправильным, но если вы чувствуете, что быть тем, кем от вас ожидают другие, означает, что вам придется жить несчастливо, тогда, возможно, вам пора пересмотреть, по какому пути вы хотите идти.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Туз Кубков.

Вы вернулись к исходной точке. Никто не хочет начинать все сначала, но это все еще большая возможность. Вам был дан шанс заново изобрести себя.

Ваша жизнь налаживается. Вы все равно планировали попробовать что-то новое. Даже если вы хотели, чтобы все началось не так, финал все равно в ваших руках.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Все будет хорошо и наладится само собой. У тебя так много позитива в будущем.

Вы должны сохранять сильное чувство оптимизма. Не позволяйте одной ошибке испортить весь ваш день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая.

Психический блок может означать, что вы перегорели и вам нужно делать что-то совершенно отличное от того, к чему вы привыкли. Запланируйте свидание с другом.

Выйди и купи себе что-нибудь приятное. Забудьте о своих заботах.

Как только вы позволите себе разорвать связи из-за давления, вы почувствуете, что необходимая вам энергия возвращается к вам – и тогда вы снова вернетесь в игру – в полную силу!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Деньги приходят к вам. Вас ждет неожиданная удача, которую вы не ожидали увидеть. Вся та тяжелая работа, которую вы проделали, поможет вам продвинуться вперед.

Это был долгий и трудный путь, но вскоре вы будете финансово устойчивы, будете оплачивать счета и даже иметь некоторую сдачу для сбережений.

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