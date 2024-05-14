Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения России. Адвокат Ярослав Куц поделился деталями о новом законе о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. В интервью телеканалу "КИЕВ24" он разъяснил, вправе ли полиция задерживать граждан и доставлять их в ТЦК и СП.
Как отметил юрист, в соответствии с новым законодательством о мобилизации, которое вступит в силу с 18 мая, если лицо значится в реестрах как уклоняющееся от исполнения воинской обязанности и в отношении которой направлялась повестка, а она не явилась и ее объявили в так называемый розыск, тогда они будут иметь возможность задерживать и доставлять в ТЦК.
Кроме того, Ярослав Куц объяснил, что процедура пока немного отличается. Любой патрульный, работающий непосредственно на улице и общающийся с гражданами, действует в рамках закона о Нацполиции.
"Как раз в рамках закона о Нацполиции они в праве проверять личность по своим внутренним базам. Есть такая база "Армор", в эту базу в течение последних лет полтора по ходатайствам военных комиссаров, руководителей ТЦК, вносится информация о лицах, уклоняющихся от исполнения военного обязательства. Насколько это законно на сегодняшний день – незаконно. Насколько это реально обжаловать - нереально", - объяснил юрист.
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