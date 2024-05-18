Лучше моркови по-корейски может быть только пряный салат с морковью и огурцами, которые дополнят любой стол.

Салаты по-корейски употребляют с разными овощами, мясом, крупами. Они готовятся очень быстро и просто, а на вкус невероятно сочные и ароматные.

«По-корейски» готовят не только морковь, шампиньоны, буряк и пекинскую капусту, но и другие овощи. Например, огурцы.

Закуска по-корейски с морковью и огурцами.

Одним из таких рецептов пикантного и хрустящего салата по-корейски поделилась блогер Надежда Попова.

Ингредиенты понадобятся следующие: 2 кг. огурцов, 0,5кг. моркови, 1 ч.л. кориандр молотый, 100 гр. сахар, 40 гр. соль, 100 мл. растительное масло, 100 мл. уксус, 1 чеснок (30 гр.), половина горького перца(10гр.).

Закуска по-корейски с морковью и огурцами.

Если хочется, чтобы закуска была более острой, блогер посоветовала добавить больше перца.

Морковь необходимо натереть на терке для по-корейски, огурцы порезать. Перец и чеснок измельчаем. Посыпаем специями, солью и сахаром.

Закуска по-корейски с морковью и огурцами.

Добавляем ко всем ингредиентам растительное масло и уксус, перемешиваем.

«Четыре часа для маринования. В чистые баночки и стерилизовать 10 мин., залить холодной водой. Перевернуть и прикрыть полотенцем», - рассказала блогер о последних шагах в приготовлении салата с морковью по-корейски и огурцами.

Закуска по-корейски с морковью и огурцами.

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