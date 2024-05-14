От такого пирога из лаваша с ароматной начинкой отказаться будет невозможно, а приготовить его можно по любому поводу – и когда хочется вкусненького, и когда нужно взять что-то на пикник.

Кулинар, поделившаяся этим рецептом пирога из лаваша, также отметила, что он хорошо подходит в качестве перекуса.

«Может быть как вариант перекуса, или полноценный прием пищи», – говорила cook_julija_simonchuk, рассказывая об этом рецепте.

Итак, ингредиенты нужны следующие: лаваш круглый – 2 шт; яйцо – 1 шт; сыр твердый – 50 г; кунжут.

Быстрый пирог из лаваша.

А для приготовления начинки понадобятся сыр кисломолочный – 300 г;, яйцо – 1 шт; сыр твердый/мягкий - 30 г, зелень (укроп, лук зеленый) - пучок, соль по вкусу.

Сначала Юлия советует приготовить начинку. Для этого к кисломолочному сыру следует добавить потертый сыр и помять вилкой. Добавить в смесь яйцо, соль, зелень и перемешать.

Быстрый пирог из лаваша.

Теперь готовим пирог из лаваша. Кулинар советует взять круглый лаваш диаметром 30 см, смазать слегка взбитым яйцом, посыпать потертым сыром. Сверху выложить второй лаваш и слегка придавить. Разрезать на 8 частей треугольники, выложить начинку и завернуть края.

Быстрый пирог из лаваша.

Затем смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекать пирог из лаваша следует в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 мин.

В комментариях подписчицы на страницу Юлии поделились своими идеями по приготовлению пирога из лаваша и отмечают, что рецепт очень вкусный.

«Класс! Так можно сделать и сладкий лаваш, с кисломолочным сыром и загущенной вишней»,

«Классный рецепт»,

«Ой, объедение» .

Быстрый пирог из лаваша.

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