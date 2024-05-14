Кулинар, поделившаяся этим рецептом пирога из лаваша, также отметила, что он хорошо подходит в качестве перекуса.

«Может быть как вариант перекуса, или полноценный прием пищи», – говорила cook_julija_simonchuk, рассказывая об этом рецепте.

Итак, ингредиенты нужны следующие: лаваш круглый – 2 шт; яйцо – 1 шт; сыр твердый – 50 г; кунжут.

пирог из лаваша

Быстрый пирог из лаваша.

А для приготовления начинки понадобятся сыр кисломолочный – 300 г;, яйцо – 1 шт; сыр твердый/мягкий - 30 г, зелень (укроп, лук зеленый) - пучок, соль по вкусу.

пирог из лаваша

Сначала Юлия советует приготовить начинку. Для этого к кисломолочному сыру следует добавить потертый сыр и помять вилкой. Добавить в смесь яйцо, соль, зелень и перемешать.

пирог из лаваша

Быстрый пирог из лаваша.

Теперь готовим пирог из лаваша. Кулинар советует взять круглый лаваш диаметром 30 см, смазать слегка взбитым яйцом, посыпать потертым сыром. Сверху выложить второй лаваш и слегка придавить. Разрезать на 8 частей треугольники, выложить начинку и завернуть края.

пирог из лаваша

Быстрый пирог из лаваша.

Затем смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекать пирог из лаваша следует в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 мин.

В комментариях подписчицы на страницу Юлии поделились своими идеями по приготовлению пирога из лаваша и отмечают, что рецепт очень вкусный.

«Класс! Так можно сделать и сладкий лаваш, с кисломолочным сыром и загущенной вишней»,

«Классный рецепт»,

«Ой, объедение» .

пирог из лаваша

Быстрый пирог из лаваша.

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