Картофельные деруны – это необыкновенно популярное и невероятно вкусное блюдо, которое обожают миллионы украинцев, известный шеф-повар раскрыл, как его можно приготовить по-новому.

Картофельные деруны шеф-повар, ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко считает блюдо идеальным.

Но иногда хочется добавить чего-то нового.

«Я знаю маленький небесный секрет. Есть только один способ улучшить идеальное и не нарушить законы Господни. Добавить сыр. Так вот, я взял деруны и накрыл их тонким сырным слоем. И это сделало бааам во рту…», – рассказывал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Также шеф-повар поделился рецептом картофельных дерунов, который, по его словам, очень простой.

Ароматные деруны по-новому, рецепт.

По словам Евгения Клопотенко, три картофеля и одну луковицу следует натереть на терке.

«Если много жидкости, то сжимаете и сливаете», - советует Клопотенко.

Также победитель Мастер Шеф признался, что теркой во время приготовления дерунов он не пользуется и выкладывает картофель и лук в блендер.

«К картофелю, который вы уже лишили лишней жидкости, добавляете яйцо, 2 столовых ложки муки и соль с перцем. Жарите по обе стороны, покрываете сыром и получаете первую в истории человечества идеальность, которая стала еще идеальнее», - отмечал Клопотенко.

Душистые драники по-новому, рецепт.

Обычно деруны подают со сметаной, но Клопотенко отметил, что все зависит от вкусовых предпочтений.

В комментариях к рецепту дерунов пользователи Инстаграм подчеркивали, что блюдо действительно получается идеальным:

«Клопотенко, ваши деруны ну просто идеальны!..»,

«Это бомба..! Пушистые, вкусные.., нет слов..!! Мурашки по коже от вкусовых рецепторов!..».

Отметим, что происхождение дерунов имеет несколько версий. Есть рецепты, которые включают более 10 ингредиентов. Аналоги дерунов есть даже в Швейцарии и Америке.

Последние новости Украины:

Это не просто омлет: звезда "Мастер Шеф" дала безупречный рецепт завтрака.

Вкуснее, чем крабовый салат: Евгений Клопотенко дал рецепт, который всех зацепил.

Такая молодая капуста будет самой вкусной: рецепт который покоряет.