Курица и ананасы – замечательное сочетание продуктов, которое легло в основу разнообразных блюд, и этот простой рецепт салата однозначно заслуживает внимания.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина предложила украинцам оригинальный рецепт салата с курицей и ананасами.

"Очень легкий, быстрый в приготовлении, и очень вкусный салат!", - подчеркнула кулинар.

Этот салат с курицей и ананасами не только невероятно вкусный, но и очень красивый, поэтому станет звездой любого праздничного стола.

Чтобы приготовить вкусный салат с курицей и ананасами, нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе (отварное) – 1 шт.

ананасы консервированные – 1 банка (565 г)

яйца – 3 шт.

твердый сыр – 200 г

чеснок – 3 зубчика (или по вкусу)

майонез для заправки

грецкие орехи - горстка

Вареное куриное филе, яйца и ананасы нарезаем кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Смешиваем все ингредиенты в большой миске, заправляем майонезом и выжатым чесноком, хорошо перемешиваем.

Готовый салат с курицей и ананасами кулинар выкладывает на тарелку, сверху украшает измельченными жареными грецкими орехами, а также дополнительно кусочками ананасов.

Украинцы в комментариях делятся своими секретами приготовления салата с курицей и ананасами:

"Обожаю этот салат, на все праздники готовлю, и иногда добавляю консервированную кукурузу";

"Я такой делаю, но добавляю еще кукурузу, свежий огурец и сухарики. Вкуснятина получается";

"Курочку отварную заменить копченой (желательно окорок), получается вообще очень вкусно".

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