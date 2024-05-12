Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина предложила украинцам оригинальный рецепт салата с курицей и ананасами.
"Очень легкий, быстрый в приготовлении, и очень вкусный салат!", - подчеркнула кулинар.
Этот салат с курицей и ананасами не только невероятно вкусный, но и очень красивый, поэтому станет звездой любого праздничного стола.
Чтобы приготовить вкусный салат с курицей и ананасами, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриное филе (отварное) – 1 шт.
- ананасы консервированные – 1 банка (565 г)
- яйца – 3 шт.
- твердый сыр – 200 г
- чеснок – 3 зубчика (или по вкусу)
- майонез для заправки
- грецкие орехи - горстка
Вареное куриное филе, яйца и ананасы нарезаем кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Смешиваем все ингредиенты в большой миске, заправляем майонезом и выжатым чесноком, хорошо перемешиваем.
Готовый салат с курицей и ананасами кулинар выкладывает на тарелку, сверху украшает измельченными жареными грецкими орехами, а также дополнительно кусочками ананасов.
Украинцы в комментариях делятся своими секретами приготовления салата с курицей и ананасами:
"Обожаю этот салат, на все праздники готовлю, и иногда добавляю консервированную кукурузу";
"Я такой делаю, но добавляю еще кукурузу, свежий огурец и сухарики. Вкуснятина получается";
"Курочку отварную заменить копченой (желательно окорок), получается вообще очень вкусно".
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