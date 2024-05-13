Петуния это нежный и невероятный красивый цветок, который может стать роскошным украшением для любого сада, но нужно знать несколько важных секретов.

Потрясающая на вид, душистая и нежная, как бабочка петуния очаровывает и вдохновляет.

Поэтому не случайно именно петунию можно встретить как на частных участках и улицах, так и в ландшафтах, созданных дизайнерами.

Опытная хозяйка и блоггер «Оlesya Sad» знает, как достичь того, чтобы петунии цвели лучше, чем в любом ботсаду.

Как вырастить пышную петунию.

В первую очередь необходимо позаботиться о почве для петуний.

«У меня 16-20 литров для ампельных. Для тайдалов и опер нужно вообще от 40 л на одно растение. Точно не 1-3 литра на растение… Для калибрашек 2-3 штучки на 45 л посадила в этом году», - рассказала Олеся, добавив, что у нее торф для петуний, также можно добавить мелкую кору, как разрыхлитель и почву для гортензии ил голубики «где-то 1/5».

Кислотность почвы для выращивания петуний, рассказала хозяйка, должна быть в пределах 5,5-6,5.

"Раз в 3-4 недели проливаю питунии водой с электролитом 20 мл на 10 л воды", - рассказала Олеся.

Как вырастить пышную петунию.

Удобрять петунии садовница советует раз в неделю

«Поджииваю с поливом любым комплексным удобрением для цветущих. В сухом виде бывает или в жидком. По листу раз в неделю 2-3 кормлю после обрезки комп. удобрением», - объяснила Олеся.

Отметим, что петуниям крайне необходимо солнце. Петуния не переносит тени, поэтому высаживать ее нужно на солнечной стороне сада или клумбы, защищенной от ветра.

Петунию высаживают семенами, можно предварительно высеять в домашних условиях в горшки, а после появления всходов пересадить в открытый грунт.

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