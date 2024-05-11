Если вы любите блюда из творога, но вам надоели сырники и запеканки, то обязательно попробуйте приготовить этот легкий, нежный и супервкусный десерт.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", фудблогерка Татьяна Юшина поделилась элементарным рецептом невероятно вкусного десерта из творога и ягод.

"Девчонки, пора освобождать морозилки для новых заготовок! Достаем ягодки и готовим этот десерт! Делать его 5 минут + время для застывания!", - подчеркнула кулинар.

Блогерка решила приготовить нежный и воздушный творожно-ягодный десерт, который готовится очень просто, быстро и без термической обработки.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

любые ягоды (клубника, черника, малина, смородина) - 500 г

творог – 300 г

сливки (жирность выбирайте на свой вкус) - 200 г

сгущенка - 150 г

банан – 1 шт. (но можно и без него)

желатин – 25 г + 150 г холодной воды

Ягоды нужно предварительно разморозить. Желатин замачиваем в холодной воде.

Размороженные ягоды, творог, сливки и сгущенку смешиваем в миске и перебиваем блендером до однородной консистенции.

Замоченный желатин растапливаем, даем ему остыть, затем вливаем в творожно-ягодную массу и хорошо перемешиваем.

Далее ягодно-творожную массу переливаем либо в одну форму, либо делаем порционные десерты, разливая ее в креманки. Чтобы десерт хорошо застыл, отправляем его в холодильник минимум на 4 часа.

"Попробуйте, это очень вкусно!", – советует Татьяна Юшина.

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