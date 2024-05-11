Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", фудблогерка Татьяна Юшина поделилась элементарным рецептом невероятно вкусного десерта из творога и ягод.
"Девчонки, пора освобождать морозилки для новых заготовок! Достаем ягодки и готовим этот десерт! Делать его 5 минут + время для застывания!", - подчеркнула кулинар.
Блогерка решила приготовить нежный и воздушный творожно-ягодный десерт, который готовится очень просто, быстро и без термической обработки.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- любые ягоды (клубника, черника, малина, смородина) - 500 г
- творог – 300 г
- сливки (жирность выбирайте на свой вкус) - 200 г
- сгущенка - 150 г
- банан – 1 шт. (но можно и без него)
- желатин – 25 г + 150 г холодной воды
Ягоды нужно предварительно разморозить. Желатин замачиваем в холодной воде.
Размороженные ягоды, творог, сливки и сгущенку смешиваем в миске и перебиваем блендером до однородной консистенции.
Замоченный желатин растапливаем, даем ему остыть, затем вливаем в творожно-ягодную массу и хорошо перемешиваем.
Далее ягодно-творожную массу переливаем либо в одну форму, либо делаем порционные десерты, разливая ее в креманки. Чтобы десерт хорошо застыл, отправляем его в холодильник минимум на 4 часа.
"Попробуйте, это очень вкусно!", – советует Татьяна Юшина.
Последние новости Украины:
За несколько минут: Хименес-Браво дал рецепт быстрого супа.
Такие фаршированные яйца станут украшением Пасхального стола: рецепт вкусной закуски.
Хрустящая и пикантная, как квашеная капуста: рецепт маринованной редиски, который стоит попробовать.