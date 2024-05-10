Высаживая хрустящие, вкусные и полезные огурцы, важно помнить, что они любят тепло, поэтому идеальной температурой для них будет +20... +30℃.

Для получения хорошего урожая огурцов также очень важно соблюдать правила посадки и удобрить почву.

Для этого опытные хозяева используют перегной, компост и другие удобрения.

Своими советами по поводу того, как и когда высаживать огурцы, а также салат поделилась фермер из Одесской области Светлана Павлюк.

«Нашим огурчикам уже месяц и неделя, когда мы их посеяли и они уже просятся, чтобы их скорее пересадили», - отмечала Светлана, показывая процесс пикирования огурцов в мае.

По словам фермера, в их теплицах постоянно что-то растет, поэтому чтобы высадить что-то новое, необходимо сначала собрать и продать предварительный урожай.



«Так и на этот раз: в теплице, в которую мы планировали высадить огурец, рос салат айсберг, который задерживал нам высадку огурца, потому что на него мы тратили много времени, в том плане, что перед базаром каждый кочан айсберга нужно замотать в пленку, а на это тратилось очень много времени и за один рынок нереально много его намотать, поэтому продавали по чуть-чуть», - рассказала фермер.

Также Светлана рассказала, как рассчитываются сроки посева.

«Приведу пример: мы посеяли зимой салат, посадили, срезали и продавали. После салата уже сеялся огурчик, который мы сейчас высаживаем, а после огурчика мы снова посеем салат уже на зиму, чтобы зимой продавать или можем еще передумать и посеять вместо салата помидорку, чтобы на осенью была. И так получается, что мы успеваем собрать 2-3 урожая в год», - рассказала Светлана.

Также фермер отметила, что таким образом темп работы выходит безумный.



Отметим, что, согласно посевному календарю «Зеленой усадьбы», лучшие дни для высадки огурцов в мае – 10-13, 19-22, 25-27.

А для салата – 5, 6, 11-13, 19-22 мая.

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