Звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Виктория Науменко поделилась простым рецептом, по которому сырники всегда получаются вкусными и нежными.

На своей странице в Instagram финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Виктория Науменко показала, как приготовить вкусные и красивые сырники с клубничным кули.

Для приготовления сырников звезда "Мастер Шеф" берет:

творог – 150 г

ваниль – по вкусу

рисовая мука (можно заменить на обычную пшеничную) - 30 г

манна крупа - 20 г

желток куриного яйца – 1 шт.

растительное масло для жарки – 20 мл

Для получничного кули нам понадобятся следующие ингредиенты:

клубника (подойдет и свежая, и замороженная) – 250 г

агар-агар – 2 г

сахар – 45 г

Творог для приготовления сырников "Мастер Шеф" Виктория Науменко обязательно отжимает от излишней влаги.

Смешиваем до однородности отжатый творог, яичный довток, муку, манную крупу и ваниль. Готовой творожной массе даем постоять 5 минут, а затем формируем сырники на припыленной мукой рабочей поверхности – для этого удобно использовать нож.

Жарим сырники на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до аппетитной корочки с обеих сторон.

"Жарим на растительном масле без вкуса, я обычно беру виноградное", - рассказала звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить клубничное кули к сырникам, смешиваем в сотейнике клубнику, агар-агар и сахар, просто доводим смесь до кипения, а затем перебиваем блендером до однородности.

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