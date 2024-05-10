На своей странице в Instagram финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Виктория Науменко показала, как приготовить вкусные и красивые сырники с клубничным кули.
Для приготовления сырников звезда "Мастер Шеф" берет:
- творог – 150 г
- ваниль – по вкусу
- рисовая мука (можно заменить на обычную пшеничную) - 30 г
- манна крупа - 20 г
- желток куриного яйца – 1 шт.
- растительное масло для жарки – 20 мл
Для получничного кули нам понадобятся следующие ингредиенты:
- клубника (подойдет и свежая, и замороженная) – 250 г
- агар-агар – 2 г
- сахар – 45 г
Творог для приготовления сырников "Мастер Шеф" Виктория Науменко обязательно отжимает от излишней влаги.
Смешиваем до однородности отжатый творог, яичный довток, муку, манную крупу и ваниль. Готовой творожной массе даем постоять 5 минут, а затем формируем сырники на припыленной мукой рабочей поверхности – для этого удобно использовать нож.
Жарим сырники на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до аппетитной корочки с обеих сторон.
"Жарим на растительном масле без вкуса, я обычно беру виноградное", - рассказала звезда "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить клубничное кули к сырникам, смешиваем в сотейнике клубнику, агар-агар и сахар, просто доводим смесь до кипения, а затем перебиваем блендером до однородности.
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