Крабовые палочки – это универсальный ингредиент, который подарит нежный вкус не только салатам, но и разнообразным закускам.

Крабовые палочки остаются одним из любимых продуктов многих - и детей и взрослых.

Крабовые палочки можно использовать как отдельный продукт, но чаще всего их добавляют в разнообразные блюда. Именно благодаря крабовым палочкам на праздничных столах уже много лет появляется салат Крабовый.

Из крабовых палочек готовят также ​​популярную закуску «Рафаэлло» и разнообразные начинки к лавашам.

Кроме того, крабовые палочки добавляют в горячие бутерброды. Рецептом именно такой закуски и поделилась фудблогер «polli_cooking».

Рецепт ароматной закуски с крабовыми палочками.

И для этого понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки, 100 г вердого сыра, укроп, 2 яйца, соль, тостовый хлеб.

Крабовые палочки необходимо мелко нарезать.

К палочкам добавляем сыр, зелень, яйца и соль по вкусу – все хорошо перемешиваем.

Рецепт ароматной закуски с крабовыми палочками.

А теперь на застеленный пергаментом противень выкладываем тостовый хлеб и на каждый кусочек выкладываем по 2 ст.л. начинки.



Отправляем закуску в разогретую до 180 градусов духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут.

Когда на бутербродах появится золотистая корочка, их можно вынимать из духовки и подавать на стол!

Рецепт ароматной закуски с крабовыми палочками.

Отметим, что, выбирая крабовые палочки, обязательно необходимо обращать внимание на их состав и сроки годности.

Крабовые палочки не сугубо натуральный продукт, поэтому в нем могут содержаться консерванты, ароматизаторы и другие химические добавки. Кроме того, крабовые палочки часто содержат много соли и это может отрицательно сказаться на почках.

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