Крабовые палочки остаются одним из любимых продуктов многих - и детей и взрослых.
Крабовые палочки можно использовать как отдельный продукт, но чаще всего их добавляют в разнообразные блюда. Именно благодаря крабовым палочкам на праздничных столах уже много лет появляется салат Крабовый.
Из крабовых палочек готовят также популярную закуску «Рафаэлло» и разнообразные начинки к лавашам.
Кроме того, крабовые палочки добавляют в горячие бутерброды. Рецептом именно такой закуски и поделилась фудблогер «polli_cooking».
Рецепт ароматной закуски с крабовыми палочками.
И для этого понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки, 100 г вердого сыра, укроп, 2 яйца, соль, тостовый хлеб.
Крабовые палочки необходимо мелко нарезать.
К палочкам добавляем сыр, зелень, яйца и соль по вкусу – все хорошо перемешиваем.
Рецепт ароматной закуски с крабовыми палочками.
А теперь на застеленный пергаментом противень выкладываем тостовый хлеб и на каждый кусочек выкладываем по 2 ст.л. начинки.
Отправляем закуску в разогретую до 180 градусов духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут.
Когда на бутербродах появится золотистая корочка, их можно вынимать из духовки и подавать на стол!
Рецепт ароматной закуски с крабовыми палочками.
Отметим, что, выбирая крабовые палочки, обязательно необходимо обращать внимание на их состав и сроки годности.
Крабовые палочки не сугубо натуральный продукт, поэтому в нем могут содержаться консерванты, ароматизаторы и другие химические добавки. Кроме того, крабовые палочки часто содержат много соли и это может отрицательно сказаться на почках.
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