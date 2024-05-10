Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусные и нежные куриные котлеты с грибами.
"Прекрасный вариант для ужина! Попробуйте! Ароматные, нежные и очень вкусные!", – советует блогерка.
Для приготовления куриных котлет с грибами нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриное филе – 700 г
- грибы (любые) – 300-400 г
- лук репчатый – 1 большой
- чеснок – 1-2 зуб.
- белый хлеб – 2 кусочка (замачиваем его в молоке)
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло для жарки + кусочек сливочного масла
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари или мука
Грибы и лук нарезаем произвольными кусочками. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем грибы и жарим их до румяной корочки. Далее добавляем лук, кусочек сливочного масла, солим, перчим и жарим до мягкости лука.
Куриное филе, обжаренные грибы с луком, чеснок, а также предварительно замоченный хлеб перекручиваем через мясорубку. Добавляем яйцо, соль, перец и хорошо перемешиваем фарш.
Формируем котлеты и обваливаем их в панировочных сухарях или муке.
"Мне нравится использовать кукурузную муку, она не горит и не дымит так, как пшеничная", - рассказала Татьяна Юшина.
На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем котлеты и жарим с одной стороны до румяной корочки, а затем переворачиваем, убавляем огонь, накрываем крышкой и жарим до готовности.
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