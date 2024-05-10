Авторка кулинарной книги поделилась секретами приготовления идеальных куриных котлет, в частности, чтобы сделать их еще вкуснее, можно добавить в фарш грибов.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусные и нежные куриные котлеты с грибами.

"Прекрасный вариант для ужина! Попробуйте! Ароматные, нежные и очень вкусные!", – советует блогерка.

Для приготовления куриных котлет с грибами нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе – 700 г

грибы (любые) – 300-400 г

лук репчатый – 1 большой

чеснок – 1-2 зуб.

белый хлеб – 2 кусочка (замачиваем его в молоке)

соль и перец – по вкусу

растительное масло для жарки + кусочек сливочного масла

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари или мука

Грибы и лук нарезаем произвольными кусочками. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем грибы и жарим их до румяной корочки. Далее добавляем лук, кусочек сливочного масла, солим, перчим и жарим до мягкости лука.

Куриное филе, обжаренные грибы с луком, чеснок, а также предварительно замоченный хлеб перекручиваем через мясорубку. Добавляем яйцо, соль, перец и хорошо перемешиваем фарш.

Формируем котлеты и обваливаем их в панировочных сухарях или муке.

"Мне нравится использовать кукурузную муку, она не горит и не дымит так, как пшеничная", - рассказала Татьяна Юшина.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем котлеты и жарим с одной стороны до румяной корочки, а затем переворачиваем, убавляем огонь, накрываем крышкой и жарим до готовности.

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