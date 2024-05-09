Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака, 9 мая, лучшее, чем можно заняться в этот день, — это начать его с интенсивных спортивных занятий, выйти на улицу и насладиться пробежкой.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 9 мая.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Пятерка Кубков.
Вы научились чувствовать себя комфортно в разнообразии, потому что вы не только преуспеваете в нем, но и узнаете что-то новое о себе и других всякий раз, когда что-то идет по-другому.
Этот день может показаться немного более сложным, чем обычно, но это прекрасное время для вас, чтобы показать свою гибкую сторону.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Девятка Кубков.
Люди могут быть трудными, поэтому очаруйте их. Именно ваша мягкая сторона действительно помогает сплотить вашу команду в эти выходные.
Возможно, вы не все сходитесь во мнениях, но сосредоточиться на том, что говорят, и не принимать мнения на свой счет — это ваш счастливый билет.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Двойка Пентаклей.
Адаптируйтесь. Ситуации, распорядок дня и планы часто меняются в последнюю минуту.
Итак, вместо того, чтобы чувствовать, что это самое худшее, что может случиться, используйте часть своей творческой энергии, чтобы сделать плохой поступок чем-то новым и приключенческим для вас и людей, с которыми вы будете рядом в эти выходные.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Десятка Кубков.
Ваша интуиция сейчас очень полезна. Прислушайтесь к этому сладкому голоску, когда впервые просыпаетесь утром.
Не заходите прямо в социальные сети, чтобы просмотреть ленту. Вместо этого настройтесь на себя.
Что-то замечательное может произойти, если вы позволите своему дню начаться с меньшим количеством времени, проводимого перед экраном.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Колесница, перевернутая.
Вы рады, что приняли такое важное решение?
Потребовалось немало мужества, чтобы решить, что вы не останетесь здесь дольше, чем следовало бы.
Ведь ты ничего не упустил. Вместо этого вы обнаружили, что время и энергия, которые вы приобрели, более ценны, чем то, что вы «потеряли».
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.
Медитируйте. Проводить время с собой очень важно. Почему бы не упростить день и не стремиться делать меньше, а не больше.
Ваше тело, разум и дух оценят свободу, которую вы себе дарите. Расслабьтесь и немного повеселитесь.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Четверка Мечей.
Не все требует вашего внимания. Вам не обязательно управлять каждой идеей, которая приходит к вам.
На самом деле, прямо сейчас лучше всего, если вы постараетесь меньше сосредотачиваться на том, что делать, пока у вас не появится единственная идея, которую вы хотите реализовать больше всего на свете.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Дурак
Вам нужно с чего-то начинать, но действительно ли вы хотите торопиться с чем-то настолько важным, не прочувствовав сначала ситуацию?
Вы хотите длительных отношений, но вам также нужно помнить о своих стандартах.
У одиночества есть забавный способ заставить вас пропустить тревожные сигналы, когда они кричат как день. Постарайтесь не пропустить их.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая.
Есть время начать, а бывают моменты, когда вам нужно подождать.
Вы готовы продвинуться вперед с этой великой идеей, но у богов, похоже, другая идея. Эта нерешительность является защитной.
Постарайтесь не преодолевать барьеры, которые Вселенная решила преодолеть, до дальнейшего уведомления.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Башня в перевернутом положении.
Объезды неудобны, но это подарок.
Опоздание на мероприятие может оказаться скрытым благословением. Вы избежали проблемы, которая вам не нужна в вашей жизни.
Вы смогли полностью уйти от опасности и получить необходимое в другое удобное для вас время (или место).
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая.
Вы думали, что у вас больше контроля и даже власти, чем на самом деле. Однако даже у вас есть свои ограничения.
Вы хотели бы иметь больше информации, но ее не было в планах. У жизни были другие планы.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Маг.
У тебя так много замечательных качеств и черт. Празднуйте их. Когда кто-то приносит их вам, скажите спасибо.
Не нужно игнорировать то, насколько вы замечательны, особенно когда кто-то это замечает.
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