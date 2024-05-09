Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 9 мая с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака, 9 мая, лучшее, чем можно заняться в этот день, — это начать его с интенсивных спортивных занятий, выйти на улицу и насладиться пробежкой.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 9 мая.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Вы научились чувствовать себя комфортно в разнообразии, потому что вы не только преуспеваете в нем, но и узнаете что-то новое о себе и других всякий раз, когда что-то идет по-другому.

Этот день может показаться немного более сложным, чем обычно, но это прекрасное время для вас, чтобы показать свою гибкую сторону.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Люди могут быть трудными, поэтому очаруйте их. Именно ваша мягкая сторона действительно помогает сплотить вашу команду в эти выходные.

Возможно, вы не все сходитесь во мнениях, но сосредоточиться на том, что говорят, и не принимать мнения на свой счет — это ваш счастливый билет.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Адаптируйтесь. Ситуации, распорядок дня и планы часто меняются в последнюю минуту.

Итак, вместо того, чтобы чувствовать, что это самое худшее, что может случиться, используйте часть своей творческой энергии, чтобы сделать плохой поступок чем-то новым и приключенческим для вас и людей, с которыми вы будете рядом в эти выходные.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Ваша интуиция сейчас очень полезна. Прислушайтесь к этому сладкому голоску, когда впервые просыпаетесь утром.

Не заходите прямо в социальные сети, чтобы просмотреть ленту. Вместо этого настройтесь на себя.

Что-то замечательное может произойти, если вы позволите своему дню начаться с меньшим количеством времени, проводимого перед экраном.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Колесница, перевернутая.

Вы рады, что приняли такое важное решение?

Потребовалось немало мужества, чтобы решить, что вы не останетесь здесь дольше, чем следовало бы.

Ведь ты ничего не упустил. Вместо этого вы обнаружили, что время и энергия, которые вы приобрели, более ценны, чем то, что вы «потеряли».

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Медитируйте. Проводить время с собой очень важно. Почему бы не упростить день и не стремиться делать меньше, а не больше.

Ваше тело, разум и дух оценят свободу, которую вы себе дарите. Расслабьтесь и немного повеселитесь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Не все требует вашего внимания. Вам не обязательно управлять каждой идеей, которая приходит к вам.

На самом деле, прямо сейчас лучше всего, если вы постараетесь меньше сосредотачиваться на том, что делать, пока у вас не появится единственная идея, которую вы хотите реализовать больше всего на свете.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

Вам нужно с чего-то начинать, но действительно ли вы хотите торопиться с чем-то настолько важным, не прочувствовав сначала ситуацию?

Вы хотите длительных отношений, но вам также нужно помнить о своих стандартах.

У одиночества есть забавный способ заставить вас пропустить тревожные сигналы, когда они кричат ​​как день. Постарайтесь не пропустить их.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая.

Есть время начать, а бывают моменты, когда вам нужно подождать.

Вы готовы продвинуться вперед с этой великой идеей, но у богов, похоже, другая идея. Эта нерешительность является защитной.

Постарайтесь не преодолевать барьеры, которые Вселенная решила преодолеть, до дальнейшего уведомления.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Башня в перевернутом положении.

Объезды неудобны, но это подарок.

Опоздание на мероприятие может оказаться скрытым благословением. Вы избежали проблемы, которая вам не нужна в вашей жизни.

Вы смогли полностью уйти от опасности и получить необходимое в другое удобное для вас время (или место).

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая.

Вы думали, что у вас больше контроля и даже власти, чем на самом деле. Однако даже у вас есть свои ограничения.

Вы хотели бы иметь больше информации, но ее не было в планах. У жизни были другие планы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Маг.

У тебя так много замечательных качеств и черт. Празднуйте их. Когда кто-то приносит их вам, скажите спасибо.

Не нужно игнорировать то, насколько вы замечательны, особенно когда кто-то это замечает.

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