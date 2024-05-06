Здесь вы найдете ваш гороскоп и еженедельное чтение одной карты Таро с предсказанием для каждого знака зодиака в астрологии.

Гороскоп этой недели для некоторых знаков Зодиака выглядит как что-то из фильма-триллера: цыганка-гадалка раскладывает карты, и при раскрытии каждой новой карты раздаются вздохи и закрываются руками рты.

Думаем ли мы, что знаем, к чему все идет, но бывает ли это когда-нибудь просто так?

Все, что мы знаем, находится в состоянии постоянного движения, и мы — рука, которая движет течением, если только сможем осознать, насколько мы сильны на самом деле.

Вот что ждет вас на еженедельном чтении Таро по одной карте для всех знаков зодиака:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Маг.

У вас под рукой все необходимое, чтобы создать неделю такой, какой вы хотите ее видеть. Это мощное заявление, и, как Овен, вы знаете, что делать с силой.

Сделайте что-нибудь творческое на этой неделе, Овен. Учитывая всю эту творческую энергию, доступную вам на этой неделе, было бы упущением думать, что вы можете направить ее в неправильном направлении. Вы здесь лидер. Следуйте своим инстинктам и поступайте правильно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая.

Это будет неделя, когда вы сделаете все возможное для того, кто, в свою очередь, не прислушается к вашим советам. Все в порядке, ты сделал свою работу здесь. Единственное, что от вас требовалось, — это быть там, и вы были.

На этой неделе вы увидите, что этот человек делает с вашим временем и содержательными советами . Они могут не слушать, но это будет вне вашей власти. Все в порядке и больше не на тебе.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая.

Итак, вы наконец-то заработали немного денег — могу добавить, вполне заслуженно. Теперь вы немного «робеете», когда дело доходит до их траты, поскольку эта неделя показывает, что вы несколько травмированы потерей денег.

Так что сейчас ты держишься за это слишком сильно. Помните, что это всего лишь деньги, и хотя они имеют определенную ценность, они ничего не стоят, если просто лежат под вашим бдительным оком и ничего не делают.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Вы ждали новостей, и чем больше вы ждете, тем больше ожидаете негативных результатов. Однако негатива не предвидится, но для вас есть нечто большее, поскольку вы всю неделю будете думать о новостях, которые должны прийти. И, как вы думаете, вы будете бояться и сожалеть .

Эта неделя может принести душевные страдания, но помните, это только в вашей голове. «Там» никакой угрозы нет. Беспокойство — это то, что вы даете себе, и оно не обязательно требуется.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Что ж, вы упустили возможность и теперь сожалеете об этом. Однако ваше эго слишком богато, чтобы признать свое поражение. Итак, на этой неделе вы будете обманывать себя, говоря себе, что в каком-то смысле вы вышли из этой ситуации победителем, и это наглая ложь, но вы готовы ее сказать себе.

В конечном счете, никакой трагедии здесь нет. Просто небольшой самообман , который, если он вам подходит, то не так уж и плох.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный.

Возможно, вы захотите взглянуть на вещи с другой точки зрения, но на самом деле то, что вы делаете, — это умышленное невежество. Вы НЕ хотите что-то смотреть на этой неделе.

Это может быть ваше здоровье или отношение ; что-то идет не так, и ты не признаешься в этом. Вы принимаете истинный смысл фразы «неведение – это блаженство».

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Башня.

Ну вот и вся эта идея. Что бы это ни было, поскольку эта неделя разрушает все ваши планы, давая вам понять, что что бы вы ни планировали на эту неделю, этого не произойдет. Тем не менее, он радикально развалится, унеся всех, кто причастен к его краху.

Это хорошая неделя для вас, чтобы отступить и перегруппироваться. Попытка, предпринятая на этой неделе, обречена на провал; отступите сейчас и начните заново на следующей неделе.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Звезда.

На этой неделе вы придете к власти, и с этой властью вы заметите кое-что интересное: вы можете влиять на людей. Кажется, что контроль, который вы так любите, снова набирает обороты, за исключением того, что на этой неделе власть может обернуться для вас неприятными последствиями.

Это может произойти, если вы попытаетесь заставить кого-то поверить в вас, но вместо этого покажете им небезопасную картину того, что им принесет эта вера. На этой неделе вы хитры, Скорпион, и это может укусить вас за задницу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Эта неделя принесет вам прекрасную возможность заработать кучу денег, но для этого потребуется смекалка и позитивная энергия. У вас есть все необходимое, чтобы продвигаться по пути, но единственное, что может помешать вам расти, — это лень.

Вы слишком часто откладываете дела, и эта неделя призывает вас решить свои проблемы, завершить их и уйти с дороги, чтобы вы могли приветствовать любые успехи, которые стучатся в вашу дверь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая.

На этой неделе ожидайте разочарования в любви, поскольку ссоры, похоже, улучшают ваши отношения, и вы не чувствуете, что у вас есть силы их подавить. Ваш партнер может быть довольно агрессивным , и обычно, когда кто-то действует вам на нервы, вы выбрасываете его из головы; по сути, вы закрываетесь.

На этой неделе у вас возникнет искушение отключиться от своего партнера, поскольку он будет постоянно заинтересован в том, чтобы нарушить ваш покой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая.

Эта неделя принесет вам встречу с друзьями. Хорошая еда и изысканные напитки помогают встрече, пока тайны не раскрываются, а затем внезапно все приобретает мрачный оттенок.

Хотя приятно собираться вместе с друзьями, приятнее, чтобы все было весело и мирно. Смех заканчивается, и вы уносите домой горькое чувство, которое не дает вам покоя. То, что начинается как веселое времяпрепровождение, превращается в воспоминания об обиде и досаде.

Рыбы (19 февраля – 10 марта)

Карта Таро: Сила

Эта неделя приносит безопасность и знание того, что вы можете добиться цели самостоятельно, без чьей-либо помощи или согласия.

На этой неделе вы также поймете, что лучше всего брать под контроль ситуации, в которые никто другой не осмеливается вмешаться. Ваша зависимость от других равна нулю; вы — сильная, автономная сила природы, которая может добиться всего с большим успехом.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.