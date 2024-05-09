Фитофтора – очень опасная болезнь и настоящий ужас для дачников, огородников и всех, кто занимается выращиванием овощей.

Фитофтора насчитывает более ста видов и способна уничтожить растение буквально за несколько дней. Заметить фитофтору на помидорах и других овощах можно по нескольким признакам - появляются пятна, постепенно листья буреют, засыхают и опадают; побеги растения темнеют, а затем и чернеют, на плодах образуются чёрные пятна.

В борьбе с болезнями помидоров, огурцов, картофеля и других овощей хозяева используют не только химию, но и народные средства.

Лучше их чередовать, ведь болезни, в том числе и фитовтора, очень живучи и адаптируются к препаратам.

Одним из природных лекарств для томатов и огурцов является сыворотка и йод.

«Это лечение, а лучше профилактика таких болезней, как фитофтора на томатах и ​​мучнистой росы на огурцах», - рассказала на своей странице в Инстаграм фермер из Одесской области Светлана Павлюк.

Благодаря таким лекарствам листья покрываются своеобразной пленкой и грибок на них не прорастает.

Раствор готовится следующим образом: 7л свежей сыворотки, 3л воды, 15 капель йода.

По словам Светланы, именно такую ​​формулу им когда-то порекомендовал агроном.

После приготовления раствор необходимо процедить.

«Таким раствором мы обрабатываем томаты в рассаде и теплице один раз в неделю. И, честно говоря, результат заметен, когда мы производим обработку регулярно, а не когда надумали. А для более действенного результата мы еще чередуем с другими биофунгицидами с другими свойствами, которые в комплексе влияют на другие виды болезней», - рассказала фермер.

Пани Светлана также подчеркнула, что это не единственное средство для защиты урожая и начинать всегда нужно с более простых, а не с химии.

«Сыворотка и йод, как вспомогательное средство защиты растений, а не основное. И кто действительно занимается выращиванием, не важно профессионально или нет, тот знает, что профилактические обработки начинают делать с более слабых средств и при необходимости переходят на более сильные препараты, а не сразу для профилактики заливать сильной химией. Тогда после сильного химического действия уже никакое более слабое средство не поможет. Вот и ответ, почему сначала биосредства и народные. А в случае необходимости, то для спасения урожая на помощь идут более серьезные препараты».

В комментариях другие хозяйки рассказали о своих методах борьбы с болезнями помидоров и огурцов:

«Я тоже таким способом пользуюсь. И дозировка в 15 капель тоже ок. Ибо больше может «обречь молодые листья»,

«Я так в прошлом году спасла и огурцы и помидоры, не используя химии. Я еще добавляла немного хозяйственного мыла, чтобы смесь "прилипала" к растению»,

«Мы так делаем каждые 10 дней. Много лет»,

«Также пользуюсь таким средством обработки помидоров, огурцов и также роз»,

«Уже лет 5 пользуемся этим методом».

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