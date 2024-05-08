Салаты из пекинской капусты можно готовить почти каждый день, добавляя ингредиенты, экспериментируя со вкусами и заправками.

Одним из самых популярных рецептов салата из пекинской капусты является с добавлением тунца.

Эта низкокалорийная, полезная и нежная по вкусу рыба прекрасно сочетается с хрустящей «пекинкой».

Итак, ингредиенты для салата понадобятся следующие: консервированный тунец, помидор, огурец, оливки, сыр Фета и семена тыквы.

Для заправки следует подготовить 1ч.л – соевый соус, 1ч.л – сок лимона, масло растительное.

Готовить такой салат с пекинской капустой очень просто.

Пекинскую капусту следует порезать не слишком мелко, а консервированный тунец размять вилкой. Также на куски среднего размера режем помидор и огурец. Оливки можно порезать пополам.

Сыр Фета лучше всего порезать на кубики, но не дробить.

Формируем салат: выкладываем пекинку, затем кусочки помидора и огурца, добавляем тунец и оливки, а также сыр.

Для приготовления заправки все ингредиенты следует просто смешать.

Поливаем салат заправкой, посыпаем семенами и можно подавать к столу. Салат с пекинской капустой и тунцом готов!

Отметим, что пекинская капуста и тунец также будут прекрасно сочетаться с сухариками. В такой салат по желанию также добавляют консервированную кукурузу или горошек, авокадо и отварные яйца.

Также существует множество вариантов заправок в салаты с пекинской капустой: с горчицей, растительным маслом и лимонным соком, с майонезом и сметаной и т.д.

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